Земля балансує на "планетарному канаті". Вчені розповіли, як врятувати планету від перегріву

Дані останніх досліджень вказують на те, що вже до кінця століття наша планета нагріється вдвічі більше, ніж ми сподівалися.

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У 2015 році глави країн підписали Паризьку угоду, в якій домовилися будь-якими способами не допустити потепління планети на 2 градуси за Цельсієм, а за можливості стримати його на позначці до 1,5 градуса за Цельсієм, як порівняти з доіндустріальним рівнем. Для того, щоб це сталося, світові необхідно відмовитися від використання викопного палива і віддати перевагу поновлюваним джерелам енергії, пише Live Science.

Попри всі зусилля країн щодо обмеження парникових викидів, нові дані моніторингових груп вказують на те, що викиди парникових газів лише продовжують зростати. У результаті наша планета опинилася на "планетарному канаті": у новому звіті ООН ідеться про те, що якщо викиди не скоротити вдвічі просто зараз, інакше нам не вдасться запобігти кліматичній катастрофі.

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У звіті йдеться про те, що за нинішніх темпів викидів парникових газів уже до 2100 року світ потеплішає вдвічі, як порівняти з цільовим показником у 1,5 градуса за Цельсієм. Простими словами, вже до кінця століття глобальна приземна температура злетить на неймовірні 3,1 градуса за Цельсієм, як порівняти з доіндустріальним рівнем. Дослідники також стверджують, що тепер світовим урядам слід поставити перед собою більш амбітні цілі, щоб запобігти катастрофі.

Потепління в такому масштабі більш ніж удвічі перевищує цільовий показник у 1,5 градуса за Цельсієм, встановлений Паризькою угодою ще 2015 року. Нагадаємо, що майже 10 років тому 196 країн підписали документ, у якому домовилися вжити заходів, щоб світ не занурився в кліматичну катастрофу.

Дослідження вказують на те, що поточні рівні потепління Землі, спричиненого діяльністю людини, перебувають приблизно на 1,3 градуса за Цельсієм, що вищі за доіндустріальні рівні. На жаль, це вказує на те, що менш ніж за десятиліття світ може подолати межу в 1,5 градуса за Цельсієм.

Експерти зазначають, що сьогодні наш світ буквально "балансує на планетарному канаті". У цьому звіті річні викиди парникових газів перебувають на рекордно високому рівні, збільшившись на 1,3% минулого року. Цікаво, що згідно зі стратегією запобігання кліматичній катастрофі рівні парникових викидів мали б скорочуватися щорічно на 9% до 2030 року.

Експерти вважають, що наші надії на збереження цільового показника в 1,5 градуса за Цельсієм залежать від того, чи зможуть країни колективно скоротити щорічні викиди парникових газів на 42% вже до кінця нинішнього десятиліття, а потім на 57% до 2035 року. На жаль, поточні обіцянки щодо майбутніх дій недостатньо радикальні, щоб пом'якшити найгірші наслідки зміни клімату.

Раніше Фокус писав про те, що клімат Землі стане вдвічі екстремальнішим.