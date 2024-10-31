Земля балансирует на "планетарном канате". Ученые рассказали, как спасти планету от перегрева

Данные последних исследований указывают на то, что уже к концу столетия наша планета нагреется вдвое больше, чем мы надеялись.

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В 2015 году главы стран подписали Парижское соглашение, в котором договорились любыми способами не допустить потепления планеты на 2 градуса по Цельсию, а по возможности сдержать его на отметке до 1,5 градуса по Цельсию в сравнении с доиндустриальным уровнем. Для того чтобы это произошло, миру необходимо отказаться от использования ископаемого топлива и отдать предпочтение возобновляемым источникам энергии, пишет Live Science.

Несмотря на все усилия стран по ограничению парниковых выбросов, новые данные мониторинговых групп указывают на то, что выбросы парниковых газов лишь продолжают расти. В результате наша планета оказалась балансирующей на "планетарном канате": в новом отчете ООН говорится о том, что если выбросы не сократить вдвое прямо сейчас, в противном случае нам не удастся предотвратить климатическую катастрофу.

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В отчете говорится, что при нынешних темпах выбросов парниковых газов уже к 2100 году мир потеплеет в два раза в сравнении с целевым показателем в 1,5 градуса по Цельсию. Простыми словами, уже к концу столетия глобальная приземная температура взлетит на невероятные 3,1 градуса по Цельсию в сравнении с доиндустриальным уровнем. Исследователи также утверждают, что теперь мировым правительствам следует поставить перед собой более амбициозные цели, чтобы предотвратить катастрофу.

Потепление в таком масштабе более чем в два раза превышает целевой показатель в 1,5 градуса по Цельсию, установленный Парижским соглашением еще в 2015 году. Напомним, что почти 10 лет назад 196 стран подписали документ, в котором договорились предпринять шаги, чтобы мир не погрузился в климатическую катастрофу.

Исследования указывают на то, что текущие уровни потепления Земли, вызванного деятельностью человека, находятся примерно на 1,3 градуса по Цельсию выше доиндустриальных уровней. Увы, это указывает на то, что менее чем за десятилетие мир может преодолеть черту в 1,5 градуса по Цельсию.

Эксперты отмечают, что сегодня наш мир буквально "балансирует на планетарном канате". В этом отчете годовые выбросы парниковых газов находятся на рекордно высоком уровне, увеличившись на 1,3% в прошлом году. Любопытно, что согласно стратегии предотвращения климатической катастрофы уровни парниковых выбросов должны были бы сокращаться ежегодно на 9% до 2030 года.

Эксперты считают, что наши надежды на сохранение целевого показателя в 1,5 градуса по Цельсию зависят от того, смогут ли страны коллективно сократить ежегодные выбросы парниковых газов на 42% уже к концу нынешнего десятилетия, а затем на 57% до 2035 года. Увы, текущие обещания относительно будущих действий недостаточно радикальны, чтобы смягчить наихудшие последствия изменения климата.

Ранее Фокус писал о том, что климат Земли станет вдвое более экстремальным.