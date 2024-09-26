Климат Земли станет вдвое более экстремальным: так предсказывают древние "пророки"

Исследователи изучили окаменелости и теперь считают, что в будущем Эль-Ниньо станет на 40-50% более частыми, обрушив на мир лесные пожары и ливни.

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В результате антропогенного изменения климата Земли наша планета уже столкнулась с невероятными волнами жары и засухи, а также экстремальными сезонами ураганов. Но теперь ученые считают, что в будущем ситуация может лишь усугубиться — Эль-Ниньо, приносящие более теплую погоду, вероятно, станут более частыми, пишет Inverse.

В новом исследовании команда из Университета Аризоны обратилась к крошечным ракушкам, спрятанным на дне Тихого океана. Около 20 000 лет назад, когда последний ледниковый период был на пике, в океане обитало морское животное с невероятно короткой продолжительностью жизни — всего в один месяц.

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Речь идет об одноклеточном организме, известном как фораминифера. Эти удивительные животные записывали информацию о климате вокруг себя, плавая на поверхности океана. Теперь, тысячи лет спустя ученые выкопали крошечные ракушки с морского дня, чтобы снять эти "отпечатки пальцев" и получить подсказки о том, как когда-то работала климатическая модель Эль-Ниньо, и что это может значить для нас сегодня.

Авторы исследования отмечают, что их находка отрезвляет: экстремальные явления Эль-Ниньо, вероятно, станут на 40-50% более частыми. Увы, это повлечет за собой лесные пожары, турбулентность воздуха и сильные ливни.

По словам соавтора исследования доцента Университета Аризоны Каустбуха Тирумалая, удивительным выглядит то, как древние крошечные планктонные раковины возрастом 20 000 лет способны проинформировать человечество о том, как наши океаны могут измениться в будущем.

Ученые использовали древние ракушки, чтобы предсказать, каким климат будет в будущем Фото: University of Arizona

Десятки тысяч лет назад наша планета была иной: уровень моря был на 130 метров ниже, чем сегодня, а "недостающая жидкость" была скована во льдах. В то же время континенты планеты выглядели в основном также, как и сегодня, а Тихий океан более или менее был похож на то, как он выглядит сейчас. Эль-Ниньо, вызванное ослаблением западных тихоокеанских пассатов, которые нагревают воды у побережья Южной Америки каждые два-семь лет, вероятно, также существовало во время ледникового периода.

По словам ученых, если представить, что Земля — это дом, то Эль-Ниньо — тепловой насос: когда он включается, это сильно меняет то, как температуру ощущают разные части дома. В то же время глобальное потепление планеты — нечто вроде мощного молота, способного с невероятной силой бить по стенам дома, что может кардинально изменить стабильность его температуры.

Тумарлай отмечает, "широкомасштабное" и "неоправданное" воздействие Эль-Ниньо на всю планету делает важным понимание того, как Эль-Ниньо будет реагировать на антропогенные парниковые газы. По словам ученого, Эль-Ниньо, по сути, является валютой, в которой работает изменение климата, так как оно влияет на его повседневную сезонную и временную шкалу.

Ученые изучили раковины древних организмов и обнаружили, что в ледниковый период на планете было значительно меньше изменчивости Эль-Ниньо, чем мы наблюдаем сегодня. Более того, климатические модели предсказывают, что Эль-Ниньо в будущем будет иметь более экстремальные медианы: это не означает, что они станут более экстремальными, однако их вероятность значительно увеличится.

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