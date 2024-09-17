К 2026 году Тихий океан затопят железом: представлен новый спорный план спасения Земли

В рамках борьбы с климатическим кризисом ученые предлагают заполнить гигантскую полосу в океане железом — согласны не все.

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Климатический кризис перестал чем-то, чем людей пугают в будущем. Ученые заявляют, что он уже здесь, в результате чего планета столкнулась с невероятными волнами жары, засухи и лесных пожаров. Более того, ученые прогнозируют увеличение количества стихийных бедствий, а количество жертв увеличится не только среди людей, но и исчезающих видов животных, пишет Daily Mail.

В рамках стратегии по спасению Земли от краха климатической системы ученые предлагают заполнить Тихий океан железом уже к 2026 году. Технология, называемая удобрением океана железом (OIF), подразумевает сбрасывание на поверхность моря порошкообразной формы железа. Предполагается, что это поможет стимулировать рост небольшого морского растения — фитопланктона, потребляющего углекислый газ и удерживающего его в океане.

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Новые компьютерные модели показывают, что при ежегодном выбросе в океан до двух миллионов тонн железа к 2100 году будет удалено около 50 миллиардов тонн углекислого газа. В результате группа ученых предлагает уже к 2026 году покрыть почти 10 000 квадратных километров Тихого океана железом.

План предполагает затопление океана железом в северо-восточной части Тихого океана, которая простирается от западного побережья Северной и Южной Америки до восточного побережья Азии и вверх до Арктики.

Распределяя железо в этих областях, ученые могут стимулировать рост фитопланктона, удерживая углекислый газ вне атмосферы на долгие годы. В то же время, чрезвычайно важно удалять углекислый газ из мирового океана. Считается, что это может смягчить изменение климата за счет сокращения количества парниковых газов, выбрасываемых в земную атмосферу.

Данные свидетельствуют о том, что ежегодно в атмосферу выбрасывается около 400 миллиардов тонн углекислого газа, а океан поглощает около 30%. Исследователи надеются, что, распределяя сульфат железа в океане, они помогут миру ограничить глобальное потепление до 1,5 градуса по Цельсию.

Впрочем, далеко не все восприняли эту идею. Критики предупреждают, что железо может истощить питательные вещества для морской жизни, уничтожив часть пищевой цепи. Впрочем, так или иначе план движется вперед и его реализация запланирована на два года.

В данный момент ученые работают над способом преобразования железа в порошок, который затем может легко растворяться в воде и рассеиваться в целевых областях океана. По мере растворения железо будет действовать как стимулятор для роста фитопланктона. Известно, что питательное вещество усиливает фотосинтез крошечного растения до 30 раз в сравнении с его обычной выработкой. Когда фитопланктон умирает, поглощенный им углекислый газ также опускается на морское дно, что предотвращает его утечку в земную атмосферу.

Отметим, что за последние несколько десятков лет ученые провели десятки экспериментов. В то числе эксперимент 2006 года, проведенный в Тихом океане, когда ученым удалось успешно вызвать цветение фитопланктона. Несмотря на его успех, некоторые исследователи выразили обеспокоенность тем, что это может негативно повлиять на части экосистемы океана.

По словам эксперта по глубоководным районам Лизы Левин, скорее сего этот эксперимент повлияет на что-то, чего пока наука не понимает. Также исследователи обеспокоены тем, что выброс железа в океан может создать "мертвые зоны", в которых водоросли будут процветать, потребляя весь кислород и убивая все живое.

Ранее Фокус писал о том, что нечто "высасывает" из океана железо: ученые считают, что во всем виноваты антарктические пингвины.