До 2026 року Тихий океан затоплять залізом: представлено новий спірний план порятунку Землі

У межах боротьби з кліматичною кризою вчені пропонують заповнити гігантську смугу в океані залізом — згодні не всі.

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Кліматична криза перестала бути чимось, чим людей лякають у майбутньому. Учені заявляють, що вона вже тут, унаслідок чого планета зіткнулася з неймовірними хвилями спеки, посухи та лісових пожеж. Ба більше, вчені прогнозують збільшення кількості стихійних лих, а кількість жертв збільшиться не тільки серед людей, а й видів тварин, що зникають, пише Daily Mail.

У межах стратегії з порятунку Землі від краху кліматичної системи вчені пропонують заповнити Тихий океан залізом уже до 2026 року. Технологія, звана удобренням океану залізом (OIF), передбачає скидання на поверхню моря порошкоподібної форми заліза. Передбачається, що це допоможе стимулювати зростання невеликої морської рослини — фітопланктону, що споживає вуглекислий газ і утримує його в океані.

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Нові комп'ютерні моделі показують, що при щорічному викиді в океан до двох мільйонів тонн заліза до 2100 року буде видалено близько 50 мільярдів тонн вуглекислого газу. У результаті група вчених пропонує вже до 2026 року покрити майже 10 000 квадратних кілометрів Тихого океану залізом.

План передбачає затоплення океану залізом у північно-східній частині Тихого океану, що простягається від західного узбережжя Північної й Південної Америки до східного узбережжя Азії та вгору до Арктики.

Розподіляючи залізо в цих областях, вчені можуть стимулювати зростання фітопланктону, утримуючи вуглекислий газ поза атмосферою на довгі роки. Водночас надзвичайно важливо видаляти вуглекислий газ зі світового океану. Вважається, що це може пом'якшити зміну клімату шляхом скорочення кількості парникових газів, що викидаються в земну атмосферу.

Дані свідчать про те, що щорічно в атмосферу викидається близько 400 мільярдів тонн вуглекислого газу, а океан поглинає близько 30%. Дослідники сподіваються, що, розподіляючи сульфат заліза в океані, вони допоможуть світу обмежити глобальне потепління до 1,5 градуса за Цельсієм.

Утім, далеко не всі сприйняли цю ідею. Критики попереджають, що залізо може виснажити поживні речовини для морського життя, знищивши частину харчового ланцюга. Утім, так чи інакше план рухається вперед і його реалізація запланована на два роки.

Наразі вчені працюють над способом перетворення заліза на порошок, який потім може легко розчинятися у воді та розсіюватися в цільових областях океану. У міру розчинення залізо діятиме як стимулятор для зростання фітопланктону. Відомо, що поживна речовина підсилює фотосинтез крихітної рослини до 30 разів порівняно з її звичайним виробленням. Коли фітопланктон помирає, поглинений ним вуглекислий газ також опускається на морське дно, що запобігає його витоку в земну атмосферу.

Зазначимо, що за останні кілька десятків років учені провели десятки експериментів. Зокрема експеримент 2006 року, проведений у Тихому океані, коли вченим вдалося успішно викликати цвітіння фітопланктону. Попри його успіх, деякі дослідники висловили стурбованість тим, що це може негативно вплинути на частини екосистеми океану.

За словами експертки з глибоководних районів Лізи Левін, скоріш за все цей експеримент вплине на щось, чого поки наука не розуміє. Також дослідники занепокоєні тим, що викид заліза в океан може створити "мертві зони", в яких водорості процвітатимуть, споживаючи весь кисень і вбиваючи все живе.

Раніше Фокус писав про те, що щось "висмоктує" з океану залізо: вчені вважають, що в усьому винні антарктичні пінгвіни.