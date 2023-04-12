Щось "висмоктує" з океану залізо: вчені вважають, що у всьому винні антарктичні пінгвіни

Дослідники й раніше стежили за рециркуляцією заліза в океані, проте ніколи не враховували, яку роль у цьому процесі грають морські птахи. Схоже, дарма.

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Залізо – надзвичайно важливий елемент, який робить нашу кров червоною та підтримує нашу імунну систему у чудовій формі. Однак залізо необхідне не тільки людині, його потребує й океан, а нове дослідження заліза в Південному океані свідчить про його різке скорочення — причиною цього вважають відсутність корму пінгвінів, пише IFLScience.

Відомо, що в Південному океані є райони з високим вмістом поживних речовин і низьким вмістом хлорофілу, а отже, зростання планктону тут має контролюватись чимось ще — так воно і є, насправді цей процес у таких місцях залежить від заліза. Ці райони також населяють мільйони багатого залізом антарктичного криля (Euphausia superba), які харчуються фітопланктоном. А сам криль є улюбленими ласощами цілого ряду видів, у тому числі вусатих китів та морських птахів.

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Раніше дослідники вже вивчали процес рециркуляції заліза в океані, проте тоді вони розглядали лише ланцюжок між китами, крилем та фітопланктоном. Тепер дослідники вважають, що пінгвіни, які є найбільшою біомасою морських птахів у Південній півкулі, насправді відіграють важливішу роль у цьому процесі, ніж раніше думали вчені.

Виявилося, що пінгвіни, особливо антарктичні (Pygoscelis antarcticus), роблять особливий внесок у рециркуляцію заліза у Південному океані. Вчені знають, що їхній раціон на 90% складається з криля, а результати дослідження свідчать про те, що антарктичні пінгвіни щороку повертають в океан близько 521 тонни заліза через свої екскременти, які також називають гуано.

У ході дослідження вчені використали модель глибокого навчання та дані перепису антарктичних пінгвінів, а також записи опису місць гніздування. Далі дослідники оцінили розмір колоній пінгвінів, виходячи з даних, отриманих з дронів — це допомогло їм оцінити кількість гуано. Далі дослідники зіставили цифри з попередніми десятиліттями й виявили, що їхня популяція скоротилася більш ніж наполовину за останні 40 років.

Дослідники вважають, що 521 тонна заліза, яку пінгвіни повертають назад до океану ще у 1980-х роках була більш ніж удвічі більшою. Все це свідчить про те, що процес рециркуляції заліза в Південному океані, на жаль, порушено.

Вчені відзначають, що основна проблема полягає в тому, що залізо життєво необхідне океану, адже саме воно допомагає зв'язувати вуглець. Все це означає, що в найближчому майбутньому вплив зміни клімату відчуватиметься в цих регіонах лише сильніше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені попереджають, що на планету обрушаться хвилі тепла та катаклізми.