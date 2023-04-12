Нечто "высасывает" из океана железо: ученые считают, что во всем виноваты антарктические пингвины

Исследователи и ранее следили за рециркуляцией железа в океане, однако никогда не учитывали, какую роль в этом процессе играют эти морские птицы. Похоже, зря.

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Железо — чрезвычайно важный элемент, который делает нашу кровь красной и поддерживает нашу иммунную систему в отличной форме. Однако железо необходимо не только человеку, в нем нуждается и океан, а новое исследование железа в Южном океане свидетельствует о его резком сокращении — причиной тому считают отсутствие корма пингвинов, пишет IFLScience.

Известно, что в Южном океане есть районы с высоким содержанием питательных веществ и низким содержанием хлорофилла, а значит рост планктона здесь должен контролироваться чем-то еще — так оно и есть, на самом деле этот процесс в таких местах зависит от железа. Эти районы также населяют миллионы богатого железом антарктического криля (Euphausia superba), которые питаются фитопланктоном. А сам криль является любимым лакомством целого ряда видов, в том числе усатых китов и морских птиц.

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Ранее исследователи уже изучали процесс рециркуляции железа в океане, однако тогда они рассматривали лишь цепочку между китами, крилем и фитопланктоном. Теперь же исследователи полагают, что пингвины, которые являются самой большой биомассой морских птиц в Южном полушарии, на самом деле играют более важную роль в этом процессе, чем ранее думали ученые.

Оказалось, что пингвины, в особенности антарктические (Pygoscelis antarcticus), вносят особый вклад в рециркуляцию железа в Южном океане. Ученые знают, что их рацион на 90% состоит из криля, а результаты исследования свидетельствуют о том, что антарктические пингвины ежегодно возвращают в океан около 521 тонны железа через свои экскременты, которые также называют гуано.

В ходе исследования ученые использовали модель глубокого обучения и данные переписи антарктических пингвинов, а также записи описания мест гнездования. Далее исследователи оценили размер колоний пингвинов, основываясь на данных, полученных с дронов — это помогло им оценить количество гуано. Далее исследователи сопоставили цифры с предыдущими десятилетиями и обнаружили, что их популяция сократилась более чем вполовину за последние 40 лет.

Исследователи полагают, что 521 тонна железа, которую пингвины возвращают назад в океан еще в 1980-х годах была более чем вдвое больше. Все это свидетельствует о том, что процесс рециркуляции железа в Южном океане, увы, нарушен.

Ученые отмечают, что основная проблема заключается в том, что железо жизненно необходимо океану, ведь именно оно помогает связывать углерод. Все это означает, что в ближайшем обозримом будущем влияние изменения климата будет ощущаться в этих регионах лишь сильнее.

Ранее Фокус писал о том, что ученые предупреждают, что на планету обрушатся волны тепла и катаклизмы.