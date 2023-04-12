Вода на Земле закипает. Ученые предупреждают, что на планету обрушатся волны тепла и катаклизмы

Исследователи предупреждают, что нас ждет увеличение волн тепла и повышенный риск экстремальных погодных явлений.

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Последние десятилетия ученые всеми силами пытаются найти способ сдержать глобальное потепление планеты, однако попытки, увы, пока не увенчались успехом. Теперь же исследователи обнаружили, что поверхность мирового океана, похоже, достигла своей пиковой отметки за всю историю спутниковых наблюдений, пишет The Guardian.

Данные национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) свидетельствуют о том, что средняя температура на поверхности океана с начала апреля составляет 21,1°C, что на 0,1°C выше предыдущего температурного рекорда, который был установлен в 2016 году.

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По словам климатолога из Университета Нового Южного Уэльса, текущая траектория потепления мирового океана выглядит так, будто "она зашкаливает и бьет предыдущие рекорды". Исследователи отмечают, что последствия могли быть еще более серьезными, однако три года Ла-Нинья в тропической части Тихого океана, к счастью, помогли смягчить последствия роста выбросов парниковых газов, а также немного снизили температуру.

В то же время ученые опасаются, что в дальнейшем ситуация может ухудшиться. Данные климатической модели свидетельствуют о том, что тепло поднимается к поверхности океана, что указывает на потенциальную модель Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана уже к концу текущего года. Если это произойдет, количество волн тепла существенно возрастет, а мы столкнемся с рядом экстремальных погодных условий, что приведет к дальнейшим глобальным рекордам тепла.

Как менялась глобальная температура океана Фото: Guardian

По словам старшего научного сотрудника NOAA, доктора Майка Макфадена, сегодня исследователи видят, что периоды Ла-Нинья, которые оказывают охлаждающий эффект, подошли к концу и им на смену достаточно скоро придут периоды Эль-Ниньо, оказывающие противоположный эффект. Все это является сигналом об изменении климата и сегодня, как никогда, он звучит "отчетливо и громко".

Отметим, что данные ученых основаны на спутниковых наблюдениях, однако они также подтверждаются измерениями, сделанными на кораблях и буях по всему океану, в том числе и в полярных регионах. Исследователи также отмечают, что более 90% дополнительного тепла вызваны добавлением парниковых газов, в результате сжигания ископаемого топлива и вырубки лесов, которые поглощает океан.

Ранее Фокус писал о том, что ученые опасаются, что глубоководные течения вокруг скоро остановятся.