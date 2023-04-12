Вода на Землі закипає. Вчені попереджають, що на планету обрушаться хвилі тепла та катаклізми

Дослідники помітили, що глобальна температура океану досягла нового рекорду.

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Останні десятиліття вчені всіма силами намагаються знайти спосіб стримати глобальне потепління планети, проте спроби, на жаль, поки що не мали успіху. Тепер дослідники виявили, що поверхня світового океану, схоже, досягла своєї пікової позначки за всю історію супутникових спостережень, пише The Guardian.

Дані національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA) свідчать про те, що середня температура на поверхні океану з початку квітня становить 21,1°C, що на 0,1°C вище за попередній температурний рекорд, який був встановлений у 2016 році.

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За словами кліматолога з Університету Нового Південного Уельсу, поточна траєкторія потепління світового океану виглядає так, ніби "вона зашкалює та б'є попередні рекорди". Дослідники зазначають, що наслідки могли бути ще серйознішими, проте три роки Ла-Нінья у тропічній частині Тихого океану, на щастя, допомогли пом'якшити наслідки зростання викидів парникових газів, а також трохи знизили температуру.

Водночас вчені побоюються, що надалі ситуація може погіршитися. Дані кліматичної моделі свідчать про те, що тепло підіймається до поверхні океану, що вказує на потенційну модель Ель-Ніньйо в тропічній частині моря вже до кінця поточного року. Якщо це станеться, кількість хвиль тепла суттєво зросте, а ми зіткнемося з низкою екстремальних погодних умов, що призведе до подальших глобальних рекордів тепла.

Як змінювалася глобальна температура океану Фото: коронавирус ожирение статистика

За словами старшого наукового співробітника NOAA, доктора Майка Макфадена, сьогодні дослідники бачать, що періоди Ла-Нінья, які охолоджують, добігли кінця і їм на зміну досить скоро прийдуть періоди Ель-Ніньйо, які мають протилежний ефект. Все це є сигналом про зміну клімату і сьогодні, як ніколи, він звучить "виразно та голосно".

Зазначимо, що дані вчених ґрунтуються на супутникових спостереженнях, однак вони також підтверджуються вимірами, зробленими на кораблях та буях по всьому океану, у тому числі й у полярних регіонах. Дослідники також зазначають, що понад 90% додаткового тепла спричинені додаванням парникових газів, внаслідок спалювання викопного палива та вирубування лісів, які поглинає океан.

Раніше Фокус писав про те, що вчені побоюються, що глибоководні течії навколо скоро зупиняться.