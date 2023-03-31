Пульс Антарктиди сповільнився. Вчені побоюються, що глибоководні течії навколо скоро зупиняться

Дослідження показують, що цілющі глибокі води навколо континенту, схоже, скоро зупиняться.

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Не секрет, що холодні глибокі води навколо Антарктиди відіграють найважливішу роль у глобальному харчовому ланцюзі. Щорічно довкола континенту на дно океану опускається близько 250 трильйонів тонн холодної води, проте вчені зауважують, що глобальне потепління впливає на цей процес, пише IFLScience.

Вчені відзначають, що цей низхідний конвеєр запускає процес, який, по суті, впливає на кожну частину океану. Однак тепер вчені побоюються, що глибоководні течії навколо холодного континенту опинилися на межі краху — дослідники з'ясували, що вони сповільнюються, а найближчим часом можуть зупинитися. Передбачається, що це може статися протягом найближчих кількох десятиліть — невтішна статистика свідчить про те, що їхня швидкість може скоротитися майже вдвічі за наступні три десятиліття. А зрештою, це призведе до катастрофи.

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Не секрет і те, що води навколо Антарктиди холодні й солоні, що робить їх надзвичайно щільними й змушує тонути. Водночас менш щільні води навпаки підіймаються на поверхню, щоб компенсувати цей процес, який ще називають перевертанням Антарктиди.

У новому дослідженні професор Метью Інгланд з Університету нового Південного Уельсу та доктор Стів Рінтоул з Австралійської антарктичної програми виявили, що глобальне потепління заважає цьому процесу перевороту. Результати та дослідження свідчать про те, що танення льоду заважає цьому процесу, оскільки в холодному стані лід тане "ще свіжим". Свій внесок у порушення цього процесу також додають зміни вітрового режиму та інші фактори.

За словами Рінтоула, вони з колегами виявили, що потепління глибин океану вже відбувається і, ймовірно, цей процес незворотний — далі він лише пришвидшиться. У процесі дослідження вчені використовували комп'ютерне моделювання, яке передбачає, що якщо рівні викидів вуглецю надалі не скоротяться, а залишатимуться на попередньому рівні, то вже через 30 років перевертання Антарктиди як таке скоротиться на 40% мінімум. Це, на жаль, призведе до кліматичного колапсу.

Основна проблема полягає в тому, що чим менше холодної води буде опускатися, тим більше впливатимуть на континентальний шельф теплі води з далекої півночі. Таким чином утвориться хибне коло. Дослідники попереджають, що якщо перекидання Антарктиди сповільниться, це призведе до того, що океанські глибини просто втратять кисень.

Раніше Фокус писав про те, що під крижаним щитом Антарктиди знайдено "трубопровід": який простягається на 460 км і прискорює танення.