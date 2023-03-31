Пульс Антарктиды замедлился. Ученые опасаются, что глубоководные течения вокруг скоро остановятся

Исследования показывают, что живительные глубокие воды вокруг континента, похоже, скоро остановятся.

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Не секрет, что холодные глубокие воды вокруг Антарктиды играют важнейшую роль в глобальной пищевой цепи. Ежегодно вокруг континента на дно океана опускается около 250 триллионов тонн холодной воды, однако ученые заметили, что глобальное потепление влияет на этот процесс, пишет IFLScience.

Ученые отмечают, что этот нисходящий конвейер запускает процесс, который, по сути, влияет на каждую часть океана. Однако теперь ученые опасаются, что глубоководные течения вокруг холодного континента оказались на грани краха — исследователи выяснили, что они замедляются, а в ближайшее время и вовсе могут остановиться. Предполагается, что это может произойти в ближайшие несколько десятилетий — неутешительная статистика свидетельствует о том, что их скорость может сократиться почти вдвое за следующие три десятилетия. А в конечном итоге, это приведет к катастрофе.

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Не является секретом и то, что воды вокруг Антарктиды холодные и соленые, что делает их чрезвычайно плотными и заставляет тонуть. В то же время менее плотные воды наоборот поднимаются на поверхность, чтобы компенсировать этот процесс, который еще называют опрокидыванием Антарктиды.

В новом исследовании профессор Мэтью Ингланд из Университета нового Южного Уэльса и доктор Стив Ринтоул из Австралийской антарктической программы обнаружили, что глобальное потепление стопорит этот процесс переворота. Результаты и исследования свидетельствуют о том, что таяние льда мешает этому процессу, поскольку в холодном состоянии лед тает "очень свежим". Свой вклад в нарушение этого процесса также вносят изменения ветрового режима и другие факторы.

По словам Ринтоула, они с коллегами обнаружили, что потепление глубин океана уже происходит и, вероятно, этот процесс необратим — дальше он лишь будет ускоряться. В ходе исследования ученые использовали компьютерное моделирование, которое предсказывает, что если уровни выбросов углерода в дальнейшем не сократятся, а будут оставаться на прежнем уровне, то уже через 30 лет опрокидывание Антарктиды как таковое сократится на 40% минимум. Это, увы, приведет, к климатическому коллапсу.

Основная проблема заключается в том, что по мере того, как все меньше холодной воды будет опускать, тем более сильное влияние на континентальный шельф будут оказывать теплые воды с дальнего севера. В результате образуется порочный круг. Исследователи предупреждают, что если опрокидывание Антарктиды замедлится это, приведет к тому, что океанские глубины попросту лишатся кислорода.

Ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Антарктиды найден "трубопровод": простирается на 460 км и ускоряет таяние.