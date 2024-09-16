Урагани, цунамі та виверження вулканів стануть частішими: скільки видів вони знищать

Результати нового дослідження показують, що стихійні лиха на Землі значно прискорюють втрату біорізноманіття — під загрозою тисячі видів.

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Стихійні лиха, такі як землетруси, урагани, цунамі та виверження вулканів, значно підвищують ризик вимирання і без того вразливих ссавців, птахів, рептилій і земноводних. Ба більше, ці катаклізми можуть взаємодіяти з небезпеками, пов'язаними з діями людини, що потенційно лише посилює їхній вплив на все живе, пише SciTechDaily.

У новому дослідженні команда з Центру досліджень динаміки біорізноманіття та зміни клімату, а також Центру досліджень, інновацій та розповсюдження, підрахували, що понад 3000 видів наземних хребетних перебувають під загрозою вимирання через стихійні лиха.

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У своїй роботі вчені обрали всі види земноводних, птахів, ссавців і рептилій з максимальним розміром популяції 1100 статевозрілих особин і ареалом 2500 квадратних метрів і менше. Далі команда підрахувала види, що перебувають під загрозою зникнення, якщо їхній ареал перетинається з регіонами, де історично відбувалися будь-які з вищевказаних чотирьох природних небезпек.

За словами першого автора дослідження Фернандо Гонсалвеша, вони виявили, що 8813 видів у всьому світі мають крихітні популяції та/або обмежений ареал. Ба більше, оцінки вчених показують, що близько 42% з них живуть у регіонах, де за останні півсотні років сталося одне або кілька стихійних лих.

Результати дослідження також показують, що понад дві третини видів (70%), що перебувають під загрозою зникнення через природні явища, мешкають на островах. При цьому 34% мешкають у Неотропіках — біогеографічному регіоні, що охоплює більшу частину Америки, від півдня Мексики до півночі Аргентини.

Вчені стверджують, що в Карибському морі та Мексиканській затоці види, що зникають, здебільшого вразливі до ураганів, у той час, як у Тихоокеанському вогняному кільці, яке оздоблює Тихоокеанський басейн і охоплює Анди, західну частину США та Канаду, найбільшу загрозу становлять вулкани, землетруси й цунамі.

За словами останнього автора дослідження, професора Мауро Галетті, багато видів, що зникають на планеті, мешкають у місцях із високим ризиком лиха, оскільки їхнє природне середовище існування було знищене людиною. Наприклад, жаба-ракета Кіто колись була поширена по всій північній і центральній частині Анд. Але тепер її ареал обмежений районами навколо вулкана Котопаксі в Еквадорі, який за останні трохи більше ніж 300 років вивергався понад півсотні разів.

Дослідники дійшли висновку, що 2001 вид перебуває під високим ризиком зникнення, оскільки принаймні чверть їхнього ареалу підпадає під дію однієї або кількох основних природних небезпек, зазначених у дослідженні. При цьому 16% цих видів з високим ризиком перетинаються з регіонами, де часто трапляються два або більше небезпечних явищ.

Не менш тривожним видається те, що близько 30% видів, що зникають, мешкають у місцях, які повністю перебувають за межами території, що охороняється, але лише 15% охоплені спеціальним планом збереження.

Тепер учені рекомендують створити екологічні коридори, що з'єднують ізольовані популяції, допоміжне відтворення в неволі, переміщення цілих популяцій у безпечні місця роботи та збереження видів на територіях, які охороняються. Автори дослідження вважають, що це дасть змогу захистити тисячі видів від вимирання.

Раніше Фокус писав про те, що названо істоту, яка пережила найбільше масове вимирання на Землі.