Ураганы, цунами и извержения вулканов станут более частыми: сколько видов они уничтожат

Результаты нового исследования показывают, что стихийные бедствия на Земле значительно ускоряют потерю биоразнообразия — под угрозой тысячи видов.

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Стихийные бедствия, такие как землетрясения, ураганы, цунами и извержения вулканов, значительно повышают риск вымирания и без того уязвимых млекопитающих, птиц, рептилий и земноводных. Более того, эти катаклизмы могут взаимодействовать с опасностями, связанными с действиями человека, что потенциально лишь усиливает их воздействие на все живое, пишет SciTechDaily.

В новом исследовании команда из Центра исследований динамики биоразнообразия и изменения климата, а также Центра исследований, инноваций и распространения, подсчитали, что более 3000 видов наземных позвоночных находятся под угрозой вымирания из-за стихийных бедствий.

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В своей работе ученые выбрали все виды земноводных, птиц, млекопитающих и рептилий с максимальным размером популяции 1100 половозрелых особей и ареалом 2500 квадратных метров и менее. Далее команда подсчитала виды, находящиеся под угрозой исчезновения, если их ареал пересекается с регионами, где исторически происходили какие-либо из вышеуказанных четырех природных опасностей.

По словам первого автора исследования Фернандо Гонсалвеша, они обнаружили, что 8813 видов во всем мире имеют крохотные популяции и/или ограниченный ареал. Более того, оценки ученых показывают, что около 42% из них живут в регионах, где за последние полсотни лет произошло одно или несколько стихийных бедствий.

Результаты исследования также показывают, что более двух третей видов (70%), находящихся под угрозой исчезновения из-за природных явлений, обитают на островах. При этом 34% обитают в Неотропиках — биогеографическом региона, охватывающем большую часть Америки, от юга Мексики до севера Аргентины.

Ученые утверждают, что в Карибском море и Мексиканском заливе исчезающие виды в основном уязвимы для ураганов, в то время как в Тихоокеанском огненном кольце, окаймляющем Тихоокеанский бассейн и включающем Анды, западную часть США и Канаду, наибольшую угрозу несут вулканы, землетрясения и цунами.

По словам последнего автора исследования, профессора Мауро Галетти, многие из исчезающих на планете видов обитают в местах с высоким риском бедствий, поскольку их естественная среда обитания была уничтожена человеком. Например, лягушка-ракета Кито когда-то была распространена по всей северной и центральной части Анд. Но теперь ее ареал ограничен районами вокруг вулкана Котопакси в Эквадоре, который за последние чуть более 300 лет извергался более полусотни раз.

Исследователи пришли к выводу, что 2001 вид находится под высоким риском исчезновения, поскольку по крайней мере четверть их ареала подвержена одному или нескольким основным природным опасностям, указанным в исследовании. При этом 16% этих видов с высоким риском пересекаются с регионами, где часто встречаются два или более опасных явлений.

Не менее тревожным выглядит то, что около 30% исчезающих видов обитают в местах, полностью находящихся за пределами охраняемой территории, но лишь 15% охвачены специальным планом сохранения.

Теперь ученые рекомендуют создать экологические коридоры, соединяющие изолированные популяции, вспомогательное воспроизводство в неволе, перемещение целых популяций в безопасные работы и сохранение видов на охраняемых территориях. Авторы исследования полагают, что это позволит защитить тысячи видов от вымирания.

Ранее Фокус писал о том, что названо существо, пережившее крупнейшее массовое вымирание на Земле.