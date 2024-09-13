90% умерли, они остались. Названо существо, пережившее крупнейшее массовое вымирание на Земле (фото)

Исследователи обнаружили доказательства того, что одному виду удалось пережить самое большое массовое вымирание на планете и они процветают до сих пор.

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Тихоходки хорошо известны тем, что почти неуязвимы: они способны пережить невероятно низкие и высоки температуры, давление, отсутствие влаги и пищи, а некоторые исследования показывают, что им подвластно и выживание в открытом космосе. Теперь ученые считают, что их сверхспособности, вероятно, позволили им пережить крупнейшее массовое вымирание в истории Земли, пишет Live Science.

В новом исследовании ученые повторно изучили древние, заключенные в янтарь окаменелости тихоходок, используя 3D-изображения. Исследователи считают, что им удалось установить, когда тихоходки впервые развили свои удивительные сверхспособности выживания — это указывает на то, что они, вероятно, смогли пережить и крупнейшее массовое вымирание. Более того, ученые считают, что им удастся объяснить, как именно тихоходкам удалось пережить катастрофическое событие, произошедшее около 250 миллионов лет назад и забравшее жизни около 90% видов на планете.

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Тихоходки, или водяные медведи — крошечные восьминогие животные, встречающиеся почти во всех средах обитания на планете. Они способны выживать в самых горячих гидротермальных источниках в глубоководных морях и на вершинах ледяных гор. Исследователи уже выяснили, что им помогает выживать состояние, известное как криптобиоз — состояние крайней не активности, позволяющее животным почти полностью останавливать свой метаболизм и переносить обезвоживание, резкие перепады температур и вакуум космоса.

Ископаемое тихоходка, Beorn leggi, было первым тихоходом, получившим название Фото: Marc Mapalo

В ходе нового исследования ученые повторно проанализировали первые когда-либо обнаруженные окаменелости тихоходок — пару вымерших морских медведей, застрявших в янтаре, возраст которых оценивается примерно в 72-83 миллиона лет. Исследователи создали изображения окаменелостей в сверхвысоком разрешении, что позволило им классифицировать вымершие виды и проследить эволюционную историю тихоходок.

По словам ведущего автора исследования Марка Мапало из Гарвардского университета, в общей сложности было обнаружено лишь четыре окаменелости тихоходок. Те две, что были повторно изучены учеными, были найдены в 1940-х годах на пляже в Канаде.

В новой работе ученые использовали конфокальную флуоресцентную микроскопию для создания 3D-изображений крошечных окаменелостей. Эта техника повышает возможность видеть мелкие детали и делает образцы намного более четкими на финальных фото. После изучения формы и расположения когтей неопознанных ископаемых ученые поместили тихоходку в новый род и вид, который они назвали Aerobius dactylus.

Исследователи смогли рассмотреть обоих тихоходок в мельчайших подробностях, используя конфокальную флуоресцентную микроскопию для создания 3D-изображений Фото: Marc Mapalo

Исследователи обнаружили, что далеко не все тихоходки способны впадать в криптобиоз. В общей сложности существует два основных класса тихоходок, но сверхспособностями критобиоза овладели лишь одни из них. Изучив окаменелости, ученые пришли к выводу, что раскол между двумя классами произошел около 500 миллионов лет назад, плюс-минус 110 миллионов лет. Как считают ученые, криптобиоз вероятно, возник в два разных времени у двух типов тихоходок где-то между 430 и 175 миллионами лет назад.

Таким образом, можно сделать вывод, что именно криптобиоз помог тихоходкам пережить самое массовое вымирание в истории Земли и несколько других поменьше.

Ранее Фокус писал о том, что новое массовое вымирание может начаться раньше, чем думали ученые.