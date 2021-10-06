Застыла в янтаре 16 млн лет назад: ученые обнаружили новый вид древней тихоходки

Окаменелая тихоходка, найденная в доминиканском янтаре, представляет собой редкую ветвь генеалогического древа этих животных.

Данная находка, возрастом примерно 16 миллионов лет, является лишь третьим заключенным в янтаре экземпляром древних тихоходок. По словам ученых, новый вид, который назвали Paradoryphoribius chronocaribbeus является членом современного суперсемейства тихоходок Isohypsibioidea. Этот вид поможет ученым лучше понять эволюционную историю тихоходок, одних из самых странных животных на планете, сообщает Sciencealert.

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Полмиллиметра в длину

Древнюю тихоходку, размером всего чуть больше полмиллиметра, нашли в доминиканском янтаре – это янтарь, который находят на острове Гаити, в карибском море, где находится Доминиканская республика. Ученые часто обнаруживают древних животных заключенных в этом виде янтаря.

"Это очень важное открытие. Тихоходки – это уникальные животные, которые живут так давно, что пережили много важных событий в истории Земли. Но у ученых очень мало окаменелостей древних тихоходок", — говорит биолог Фил Барден из Технологического института Нью-Джерси.

[ + – ] Заключенная в янтаре древняя тихоходка. Фото: ScienceAlert

Уникальные животные

Тихоходки – это уникальные животные. Когда условия окружающей среды становятся неблагоприятными, они могут менять конфигурацию своего тела и впадать в состояние анабиоза на долгие годы. Однако их эволюционная история окутана тайной.

Крошечная тихоходка, найденная в доминиканском янтаре, имеет слишком маленький размер, чтобы исследователи могли изучить ее с помощью обычного микроскопа, поэтому они обратились к конфокальной микроскопии.

На изображениях ученые увидели маленькие когти тихоходки и ее ротовой аппарат, или переднюю часть кишечника.

"Несмотря на то, что внешне она выглядела как современная тихоходка, ее внутренне устройство было другим", — говорит Марк Мапало из Гарвардского университета. "Paradoryphoribius — единственный вид, который имеет такое специфическое расположение внутренних органов в суперсемействе Isohypsibioidea".

Третья окаменелость

Paradoryphoribius представляет собой единственную окаменелость тихоходок нынешней, кайнозойской эры, которая началась 66 миллионов лет назад. Две другие окаменелости старше: вид Milnesium swolenskyi, описанный в 2000 году, датируется примерно 90 миллионами лет назад, а вид Beorn leggi, описанный в 1964 году, датируется примерно 72 миллионами лет назад, и оба относятся к мезозойской эре.

"Используя конфокальную лазерную микроскопию для визуализации внутренней морфологии, мы увидели особенности, которые не наблюдаются у существующих видов, но присутствуют в окаменелостях", — говорит Мапало.

По словам ученых, это помогает понять, какие изменения в организме тихоходок произошли за миллионы лет. Более того, это говорит о том, что даже если тихоходки могут быть такими же внешне, некоторые изменения происходят внутри.

[ + – ] Тихоходка. Фото: wikipedia

Тихоходка — это микроскопическое беспозвоночное животное, впервые описанное в 1773 году.