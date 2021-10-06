Застигла в бурштині 16 млн років тому: вчені виявили новий вид стародавньої тихоходки

Скам'яніла тихоходка, знайдена в домініканському бурштині, являє собою рідкісну гілку генеалогічного древа цих тварин.

Ця знахідка, віком приблизно 16 мільйонів років, є лише третім застиглим у бурштині екземпляром древніх тихоходок. За словами вчених, новий вид, який назвали Paradoryphoribius chronocaribbeus, є членом сучасного суперсімейства тихоходок Isohypsibioidea. Цей вид допоможе вченим краще зрозуміти еволюційну історію тихоходок, одних із найдивніших тварин на планеті, повідомляє Sciencealert.

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Пів міліметра в довжину

Давніх тихоходок, розміром усього трохи більше пів міліметра, знайшли в домініканському бурштині — це бурштин, який знаходять на острові Гаїті, у Карибському морі, де розташована Домініканська республіка. Вчені часто виявляють стародавніх тварин, застиглих у цьому виді бурштину.

"Це дуже важливе відкриття. Тихоходки — це унікальні тварини, які живуть так давно, що пережили багато важливих подій в історії Землі. Але в учених дуже мало скам'янілостей прадавніх тихоходок", — говорить біолог Філ Барден із Технологічного інституту Нью-Джерсі.

[ + – ] Застигла в бурштині стародавня тихоходка. Фото: ScienceAlert

Унікальні тварини

Тихоходки — це унікальні тварини. Коли умови навколишнього середовища стають несприятливими, вони можуть змінювати конфігурацію свого тіла та впадати в стан анабіозу на довгі роки. Однак їх еволюційна історія оповита таємницею.

Крихітна тихоходка, знайдена в домініканському бурштині, надто мала, щоб дослідники могли вивчити її за допомогою звичайного мікроскопа, тому вони звернулися до конфокальної мікроскопії.

На зображеннях учені побачили маленькі кігті тихоходки та її ротовий апарат або передню частину кишечника.

"Не дивлячись на те, що зовні вона мала вигляд сучасної тихоходки, її внутрішній устрій був іншим, — говорить Марк Мапало з Гарвардського університету. —Paradoryphoribius — єдиний вид, який має таке специфічне розташування внутрішніх органів у суперсімействі Isohypsibioidea".

Третя скам'янілість

Paradoryphoribius є єдиною скам'янілістю тихоходок нинішньої, кайнозойської ери, яка почалася 66 мільйонів років тому. Дві інші скам'янілості старші: вид Milnesium swolenskyi, описаний у 2000 році, датується приблизно 90 мільйонами років тому, а вид Beorn leggi, описаний у 1964 році, датується приблизно 72 мільйонами років тому, і обидві відносяться до мезозойської ери.

"Використовуючи конфокальну лазерну мікроскопію для візуалізації внутрішньої морфології, ми побачили особливості, що не спостерігаються в існуючих видів, але присутні в скам'янілостях", — говорить Мапало.

За словами вчених, це допомагає зрозуміти, які зміни в організмі тихоходок відбулися за мільйони років. Ба більше, це говорить про те, що, навіть якщо тихоходки можуть бути такими ж зовні, деякі зміни відбуваються всередині.

[ + – ] Тихоходки. Фото: wikipedia

Тихоходки — це мікроскопічні безхребетні тварини, уперше описані в 1773 році.