На дне "голубой дыры" посреди острова найдены сокровища ледникового периода: о чем речь (фото)

Голубая дыра хранит в себе множество хорошо сохранившихся свидетельств прошлых лет и ученым потребовалось более 10 лет, чтобы достать это "научное сокровище".

На Багамах на острове Большой Абако расположена голубая дыра, известная как Воронка Соумилл. Эта воронка посреди острова заполнена кладом хорошо сохранившихся окаменелостей, свидетельствующих о том, как изменился остров со времен последнего ледяного периода, пишет Science Alert.

По словам соавтора исследования, почетного куратора Флоридского музея естественной истории Дэвида Стедмана, раскопки начались с 2005 года и завершились лишь около пяти лет назад. На остров обрушился разрушительный ураган, нанесший ущерб острову, коллекции окаменелостей и планам исследователей по защите нетронутых голубых дыр.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

За более 10 лет, до наступления урагана, раскопок ученым удалось собрать тысячи окаменелостей со дна голубой дыры, но команда отмечает, что в недрах голубой дыры все еще скрывается множество секретов, которые, вероятно, теперь погребены под толщей воды навсегда.

Голубые дыры Багамских островов содержат удивительные окаменелости, которые подчеркивают естественную историю островов Фото: Nancy Albury

Известно, что голубая дыра была образована тысячи лет назад, затем провал затопило из-за повышения уровня моря. По словам Стедмана, тысячи лет назад остров Абако был в 10 раз больше, чем сегодня, однако, когда уровень моря поднялся после последнего ледникового периода, вода затопила остров, уменьшив его берега.

Известно, что остров в основном состоит из известняка, а потому во время затопления, грунтовые воды протекают через пористую породу, в результате чего пещеры превращаются в провалы, которые затем заполняются водой, образуя голубые дыры — такие, как Воронка Соумилл. Воронка опускается на глубину около 46 метров ниже уровня моря и имеет обширную сеть подземных ходов, протяжностью в километры.

Воронка Соумилл — сложная среда для погружения Фото: Brian Kakuk

Почти 20 лет назад дайвер Брайан Какук впервые спустился в некоторые из этих ходов и обнаружил в них множество костей, которые открыли дверь в "древнее прошлое острова". Среди находок дайвера были панцири черепах и черепа крокодилов — увы, эти животные больше не живут на Абако, а у ученых появился шанс изучить историю острова и то, как он изменился со времен последнего ледникового периода.

По словам Стедмана, в Воронке Соумилл темно и она хранит в себе множество расщелин и проходов в известняке. Погружения обнаружили в недрах воронки множество сталактитов и сталагмитов, оставшиеся с тех времен, когда пещера находилась над уровнем моря, с ленточным геликтитом и полыми трубками, известными как "соломинки для газировки", выступающими из стен.

В воронке были обнаружены окаменелости черепах и крокодилов Фото: Kristen Grace/Florida Museum

Первые около 9 метров воды представляют собой слой пресной воды, однако ниже находится около 6 метров "токсичного варева" из сероводорода и пресной воды — этот слой пахнет тухлыми яйцами и обжигает кожу. Под непрозрачным и едким слоем находилась соленая вода, лишенная кислорода и ультрафиолетового света, как раз подходящая для сохранения окаменелостей.

Во время погружения Какук и другие дайверы сумели извлечь со дна воронки окаменелости, которые на удивление хорошо сохранились — в результате эксперты смогли датировать их. Далее к работе привлекли геолога Нэнси Олбери, которая первым делом изучила окаменелый панцирь черепахи.

Исследования показали, что останки принадлежат черепахе известного вида Chelonoidis alburyorum, который давно вымер. Эксперты датировали окаменелости крокодила и черепахи возрастом от 1000 до 5000 лет после того, как провал затопило.

Окаменелости птиц найдены в Воронке Соумилл на острове Абако Фото: Kristen Grace/Florida Museum

Под этими окаменелостями исследователи также обнаружили множество других костей, который являются свидетельством богатого биоразнообразия острова Абако. Тысячи лет назад, когда Воронка Соумилл была выше уровня моря, в ней обитало множество животных от сипух до крокодилов. Причем многие из этих животных обитали здесь еще около 15 000 лет назад.

Команда изучила обнаруженные окаменелости, пытаясь выяснить, кому из животных и как именно удалось приспособиться к изменениям климата во время Ледникового периода. Увы, многим видам не удалось и причиной тому стал человек.

Исследователи продолжили изучать окаменелости и обнаружили около 17 видов птиц, не переживших повышение уровня моря около 10 000 лет назад. Но другие виды птиц, а также рептилии и млекопитающие выжили примерно до 1000 лет назад, когда на острове высадились люди и уничтожили их.

Какук продолжает нырять, но больше не ищет окаменелости в Воронке Соумилл Фото: Brian Kakuk

Народ лукайян, часть культуры таино, возможно, прибыл на Большой Абако с Эспаньолы и Ямайки еще в 720 году н. э. Для этого народа крупные черепахи и хутия (грызун, похожий на капибару), стали еще одним распространенным источником пищи. Увы, оба они исчезли с острова. Один вид птиц, бахамская каракара, вымер, вероятно, потому, что ее рацион был похож на рацион человека — вид попросту не выдержал конкуренции.

В то же время, по словам Олбери, люди, возможно, вовсе не были на вершине пищевой цепи острова. Ученые полагают, что местные крокодилы охотились не только на крупных черепах, но также и людей. Известно, что на острове обитали кубинские крокодилы, которые сегодня находятся под угрозой исчезновения — лишь одна небольшая популяция сохранилась на Кубе.

Окаменелости, обнаруженные в воронке, были выставлены в музее, который открылся в январе 2018 года. Увы, к сентябрю 2019 года музей был полностью разрушен — ураган Дориан опустошил Абако. После урагана коллекция музея оказалась под водой.

К счастью, после урагана ученым удалось найти каталог коллекции, который хранили в пластиковых пакетах и коробках. Также программистам удалось восстановить электронные резервные копии. Изучив их, команда обнаружила, что большая часть коллекции все же уцелела — от 80% до 90%.

Ранее Фокус писал о том, что на дне Большой голубой дыры в океане найдено нечто тревожное.