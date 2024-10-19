На дне Большой Голубой Дыры в океане найдено нечто тревожное: о чем идет речь (фото)

Исследователи опустились в воронку глубиной 124 метра, расположенную в Карибском море, где перед ними открылось удивительное и тревожное зрелище.

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Океан покрывает большую часть поверхности Земли и таит в себе множество загадок. Реликвии далекого прошлого, а также следы недавних трагедий обитают в лазурных глубинах Большой Голубой дыры — огромной морской карстовой воронки в Карибском море, пишет IFLScience.

Известно, что воронка находится примерно в 70 километрах от побережья Белиза, ее диаметр составляет 318 метров, а глубина достигает 124 метра, что делает ее одной из крупнейших морских карстовых воронов на планете.

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Исследователи отмечают, что такие голубые дыры в океане на самом деле являются реликтами четвертичного оледенения, когда уровень моря был на более чем 100 метров ниже, чем сегодня. Большая Голубая Дыра начинала свой путь как известняковая пещера, которая впоследствии была затоплена по мере подъема уровня океана. В конце концов потолки пещеры рухнули под тяжестью воды, в результате чего на дне моря обнажилась огромная воронка.

Большая Голубая Дыра является частью системы заповедников Белизского барьерного рифа, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее Чарльз Дарвин описывал этот риф как "самый замечательный риф в Вест-Индии".

В Большой Голубой Дыре можно обнаружить сталактиты Фото: YouTube/Beyond Discovery

Это место является домом для удивительных видов кораллов, а также других животных, таких как вест-индийский ламантин, зеленая черепаха, черепаха бисса, головастая черепаха и даже американский крокодил.

Исследователи спустились в карстовую воронку и обнаружили в ней остатки сталактитов — геологических особенностей, оставшихся со времен, когда Большая Голубая Дыра была пещерой с доступом воздуха. Однако говорят, что внутри Большой Голубой Дыры не так много дикой природы — по крайней мере, живой.

Дело в том, что на дне карстовой воронки полностью отсутствует кислород: его уровень падает до нуля под слоем сероводорода, расположенным на глубине около 90 метров. Фактически сероводород создает в воронке невидимый барьер, не пропускающий жизнь. В результате этих непригодных для жизни условий морское дно усеяно "кладбищем" мертвых морских существ, которые, вероятно, опустились слишком глубоко и задохнулись.

Любопытно, что одна из самых интересных экспедиций в Большую Голубую Дыру была проведена в 2018 году британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, океанографом Фабьеном Кусто и исследователем National Geographic Эрикой Бергман. На глубине 91 метр исследователи обнаружили изменение в скале там, где раньше была земля, а теперь ее заполнило море. Участники экспедиции даже заявили, что воронка в море, по сути, является ярким напоминанием человечеству об изменении климата и его последствиях.

Увы, даже в этом отдаленно месте ученые смогли обнаружить следы человеческой деятельности — пластиковые бутылки. Еще более тревожным является то, что Большая Голубая Дыра стала последним пристанищем трех дайверов, останки которых до сих пор находятся в ней — тела двух из них участники экспедиции заметили в 2018 оду.

Ранее Фокус писал о том, как и почему у побережья Орегона появилась адская бездонная воронка.