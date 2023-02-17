Червоточина Тихого океана. Как и почему у побережья Орегона появилась адская бездонная воронка (видео)

Колодец Тора в живописном районе мыса Перпетуа выглядит, как ворота в Преисподнюю и таит в себе потенциальную опасность.

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Наша планета полна таинственных мест, от которых сложно отвести взгляд. Одним из таких чудес природы, является Колодец Тора, который уютно расположился в живописном районе мыса Перпетуа вдоль побережья Орегона, пишет IFL Science.

Это место, пожалуй, можно назвать одним из самых запутанных чудес океанов — визуально Колодец Тора напоминает адскую воронку или врата Преисподней, которые то и дело всасывают в себя воду из моря. Однако на самом деле это чудесное место является остатками морской пещеры, которая была выдолблена водой — позже потолок обрушился и теперь она представляет собой гигантский колодец.

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Отметим, что это место выглядит по-разному в зависимости от времени суток, а точнее от прилива. Во время прилива вода прибавляется и ненадолго скрывает Колодец Тора, а затем постепенно просачивается сквозь него, именно поэтому это место также иногда называют "водосточной трубой Тихого океана".

Во время штормов, когда море становится неспокойным, содержимое Колодца Тора вспенивается и вырывается из глубин мощным фонтаном. Пожалуй, это лучшее время, чтобы сделать удивительные фото Колодца Тора, однако этот момент также является и одним из самых опасных — дело в том, что если подойти слишком близко, вы рискуете быть затянутыми в эту адскую воронку Тихого океана.

По официальным данным, Колодец Тора еще не унес жизнь ни одного человека, однако несколько людей все же получили ранения, когда вздумали подойти слишком близко в этим "воротам в подземный мир" — известно, что несколько туристов стали жертвами сильного течения и мощных волн, которые окружают дыру — их ударило о скалы. Исследователи отмечают, что порой взрывы из колодца достигают высоты в 6 метров.

Во время отлива Колодец Тора перестает быть похожим на врата в Ад и становится менее пугающим, если заглянуть в него, можно даже разглядеть обитателей вороники: мидий, ракушек и морских звезд, которые мирно плавают в колодце диаметром около 3 метров.

По словам исследователей воронку назвали в честь одного из главных богов в скандинавской мифологии — Тора. По легенде именно Тор своим большим и старым молотом пробил дыру в береговой линии Орегона — несомненно это более любопытная версия образования Колодца Тора, чем рушащаяся морская пещера.

Исследователи отмечают, что Колодец Тора состоит из того же базальта, что и береговая линия Орегона. Его глубина оценивается учеными приблизительно в 6 метров и достигает своего пика приблизительно за час до прилива, именно в этот момент воронка заполняется шипящей водой.

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