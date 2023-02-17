Червоточина Тихого океану. Як і чому біля узбережжя Орегону з'явилася пекельна бездонна вирва (відео)

Колодязь Тора в мальовничому районі мису Перпетуа має вигляд воріт до пекла й таїть у собі потенційну небезпеку.

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Наша планета сповнена таємничих місць, від яких важко відвести погляд. Одним з таких чудес природи є Колодязь Тора, який затишно розташувався в мальовничому районі мису Перпетуа вздовж узбережжя Орегону, пише IFL Science.

Це місце, мабуть, можна назвати одним із найзаплутаніших чудес океанів — візуально Колодязь Тора нагадує пекельну лійку або браму пекла, які постійно всмоктують воду з моря. Однак насправді це чудове місце є залишками морської печери, яка була видовбана водою, — пізніше стеля обрушилася, і тепер вона є гігантською криницею.

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Зазначимо, що це місце має різний вигляд залежно від часу, а точніше від припливу. Під час припливу вода додається та ненадовго приховує Колодязь Тора, а потім поступово просочується крізь нього, саме тому це місце також іноді називають водостічної трубою Тихого океану.

Під час штормів, коли море стає неспокійним, вміст Колодязя Тора спінюється та виривається з глибин потужним фонтаном. Мабуть, це найкращий час, щоб зробити дивовижні фото Колодязя Тора, проте цей момент також є й одним із найнебезпечніших — річ у тому, що якщо підійти надто близько, ви ризикуєте бути затягнутими в цю пекельну вирву Тихого океану.

За офіційними даними, Колодязь Тора ще не забрав життя жодної людини, проте кілька людей усе ж отримали поранення, коли надумали підійти надто близько до цих "воріт у підземний світ" — відомо, що кілька туристів стали жертвами сильної течії та потужних хвиль, які оточують дірку, — їх ударило об скелі. Дослідники зазначають, що часом вибухи з криниці досягають висоти 6 метрів.

Під час відливу Колодязь Тора перестає бути схожим на ворота в Пекло та стає менш страшним, якщо зазирнути в нього, можна навіть розглянути мешканців вороники: мідій, черепашок і морських зірок, які мирно плавають у колодязі діаметром близько 3 метрів.

За словами дослідників, воронку назвали на честь одного з головних богів у скандинавській міфології — Тора. За легендою саме Тор своїм великим і старим молотом пробив дірку в береговій лінії Орегона — безсумнівно, це цікавіша версія утворення Колодязя Тора, ніж морська печера, що руйнується.

Дослідники відзначають, що Колодязь Тора складається з того ж базальту, що й берегова лінія Орегону. Його глибина оцінюється вченими приблизно в 6 метрів і досягає свого піку приблизно за годину до припливу, саме в цей момент вирва заповнюється шиплячою водою.

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