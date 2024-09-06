Предшественников динозавров неожиданно обнаружили на тротуаре в Шотландии: что они там делали (фото)

Окаменелости рыб возрастом около 385 миллионов лет найдены в одних из самых редких камней для мостовой в мире.

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За 4,5 миллиарда лет наша планета успела стать домом для множества видов, которых уже давно нет. Например, сотни лет назад по Земле бродили динозавры, вымершие около 65 миллионов лет назад в результате падения астероида. Но теперь ученым удалось обнаружить тех, кто им предшествовал, пишет Daily Caller.

В этом исследовании интересно все: и окаменелости возрастом 385 миллионов лет, которые обнаружили ученые, и место, где они были найдены. По словам сотрудника музея Национального фонда Шотландии Джеймса Райана, все это время окаменелости древних рыб, предшествовавших динозаврам, буквально скрывались у всех на виду — под ногами местных жителей и туристов.

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Райан отмечает, что заметил ископаемые останки во время прогулки возле Инвернесс Таун Хаус в Шотландии. Исследователь отмечает, что окаменелости ископаемых рыб на тротуарах таких городов, как Глазго и Эдинбург, на самом деле не являются чем-то удивительным. Но новая находка весьма удивительна: во-первых, останки принадлежат древним рыбам, жившим на Земле около 385 миллионов лет назад, еще до того, как главными хищниками стали динозавры; во-вторых, сам камень, в котором были найдены окаменелости оказался весьма необычным.

Известно, что камень, использованный для строительства мостовой, был добыт в Шотландском нагорье. Он также известен как плитняк Кейтнесса и представляет собой камень, образовавшийся в результате отложения осадка в течение тысяч лет на дне огромного пресноводного озера, простирающегося от побережья Морей на север до Оркнейских и Шетландских островов.

Более темные комки в плитняке Кейтнесса — это окаменелости Фото: SWNS

Любопытно, что сам по себе камень, использовавшийся для строительства мостовой, в котором были обнаружены окаменелости, считается одним из самых редких камней для мостовой в мире. По словам Райана, он также сообщил о находке палеонтологу и сотрудникам музея Инвернесса — все они заявили о том, что не знали о наличии останков древней рыбы в плитняке на мостовой.

К слову, это не единственные окаменелости рыб, удивившие ученых. Ранее они обнаружили окаменелость, которая 200 лет не давала исследователям покоя — они так и не смогли определить, кому принадлежат останки.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли окаменелость косяка рыб возрастом 50 млн лет.