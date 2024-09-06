Самая странная рыба Земли 200 лет водит ученых за нос: никто не знает, что она такое (фото)

Исследователи знают, чем точно не является существо возрастом 50 миллионов лет, но так и не смогли ответить на вопрос, что это такое.

Related video

История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время она стала домом для миллиардов различных видов. Некоторые из ниц процветают по сей день, другие давно вымерли, а третьи не перестают удивлять ученых. Например, рыба возрастом 50 миллионов лет, которая в течение 200 лет ставит ученых в тупик, пишет IFLScience.

За два столетия появилось множество теорий о том, чем на самом деле могла бы быть эта ископаемая древняя рыба, но новый обзор показывает, что все теории о том, чем бы она могла быть — неверны. Исследование было проведено учеными из Национального музея естественной истории (MNHN) в Париже и ожидает рецензии в виде препринта.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Окаменелые останки Pegasus volans были извлечены из раннеэоценового Больца Лагерштетте на севере Италии. Ученые смогли датировать — загадочное существо обитало на планете около 50 миллионов лет назад. Впервые останки были найдены в 18 веке и с тех пор ученые пытаются их разгадать, пока, похоже, безуспешно.

Джованни Серафино Вольта предположил, что это может быть личиночная форма существующего морского мотылька Pegasus volitans, когда он дал ему научное название Pegasus volans. Но по словам палеонтолога из Национального музея естественной истории Дональда Давесна, это вовсе не кажется подходящим вариантом. Ученый заявил, что у этих видов буквально нет ничего общего.

В 2014 году ученые предположили, что загадочные останки могут принадлежать Lampriformes, а точнее удлиненным Taeniosomi, включающим веслорыб, ленточных рыб и гребенчатых рыб. Впрочем, новый анализ указывает на то, что это предположение также было ошибочным.

Исследователи отмечают, что за все время было найдено лишь две окаменелости Pegasus volans: одна находится в Париже, а другая — в Вероне, Италия. Окаменелости примерно одного размера и описываются как "удивительно похожие по морфологии" с лентовидными телами и выпуклыми черепами, которые могли иметь лобный гребень.

Фото образца окаменелостей Фото: Donald Davesne

Увы, в обеих окаменелостях отсутствует задняя часть рыбы, а потому открытие дополнительной окаменелости могло бы стать важной частью головоломки. Ученые полагают, что это позволило бы им установить идентичность рыбы, в том числе и то, является ли она личинкой, мальком или взрослой рыбой.

Однако то, что ученым сегодня известно о строении тела загадочного существа значительно затрудняет его опознание. Исследователи полагают, что одна из возможностей идентификации заключается в сравнении с существующими видами. Одна из них, вдохновлена длинными плавниками существа и предполагает, что они могли служить для маскировки, затрудняя обнаружение хищниками. С другой стороны, они могли быть сенсорной особенностью или средством привлечения добычи.

По словам соавтора исследования Джорджио Карневале, есть вероятность, что загадочное существо могло принадлежать к роду Acanthomorphs, куда входят костистые рыбы с колючими плавниковыми лучами. В результате ученые предложили альтернативное название рода, которое лучше подходит для их выводов. Увы, оно не будет названо, пока исследование не пройдет рецензирование.

На данный момент текущие ископаемые свидетельства, похоже, не делают его подходящим для любой рыбы — взрослой или личинки — живущей сегодня, но чем больше мы изучаем, тем ближе мы подходим к отделению хороших теорий от плохих.

Ранее Фокус писал о том, что древняя рыба с ножками возрастом 375 млн лет рассказывает, как это было.