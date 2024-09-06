Найдивніша риба Землі 200 років водить учених за ніс: ніхто не знає, що вона таке (фото)

Дослідники знають, чим точно не є істота віком 50 мільйонів років, але так і не змогли відповісти на запитання, що це таке.

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Історія нашої планети налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час вона стала домівкою для мільярдів різних видів. Деякі з них процвітають донині, інші давно вимерли, а треті не перестають дивувати вчених. Наприклад, риба віком 50 мільйонів років, яка протягом 200 років ставить вчених у глухий кут, пише IFLScience.

За два століття з'явилося безліч теорій про те, чим насправді могла б бути ця викопна стародавня риба, але новий огляд показує, що всі теорії про те, чим би вона могла бути, — невірні. Дослідження було проведене вченими з Національного музею природної історії (MNHN) у Парижі й очікує рецензії у вигляді препринта.

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Скам'янілі останки Pegasus volans були витягнуті з ранньоеоценового Больца Лагерштетте на півночі Італії. Вчені змогли датувати — загадкова істота жила на планеті близько 50 мільйонів років тому. Вперше рештки були знайдені в ХVIII столітті й відтоді вчені намагаються їх розгадати, поки, схоже, марно.

Джованні Серафіно Вольта припустив, що це може бути личинкова форма морського метелика Pegasus volitans, що існує й сьогодні, коли він дав йому наукову назву Pegasus volans. Але за словами палеонтолога з Національного музею природної історії Дональда Давесна, це зовсім не здається відповідним варіантом. Вчений заявив, що у цих видів буквально немає нічого спільного.

У 2014 році вчені припустили, що загадкові рештки можуть належати Lampriformes, а точніше подовженим Taeniosomi, до яких належать веслориби, стрічкові риби та гребінчасті риби. Утім, новий аналіз вказує на те, що це припущення також було помилковим.

Дослідники зазначають, що за весь час було знайдено лише дві скам'янілості Pegasus volans: одна в Парижі, а інша — у Вероні, Італія. Скам'янілості приблизно одного розміру й описуються як "напрочуд схожі за морфологією" зі стрічкоподібними тілами та опуклими черепами, які могли мати лобовий гребінь.

Фото зразка скам'янілостей Фото: Donald Davesne

На жаль, в обох скам'янілостях відсутня задня частина риби, а тому відкриття додаткової скам'янілості могло б стати важливою частиною головоломки. Вчені вважають, що це дало б їм змогу встановити ідентичність риби, зокрема й те, чи є вона личинкою, мальком або дорослою особиною.

Однак те, що вченим сьогодні відомо про будову тіла загадкової істоти, значно ускладнює її впізнання. Дослідники вважають, що одна з можливостей ідентифікації полягає в порівнянні з видами, що існують сьогодні. Одна з них, натхненна довгими плавниками істоти, припускає, що вони могли служити для маскування, ускладнюючи виявлення хижаками. З іншого боку, вони могли бути сенсорною особливістю або засобом залучення здобичі.

За словами співавтора дослідження Джорджіо Карневале, є ймовірність, що загадкова істота могла належати до роду Acanthomorphs, до якого належать костисті риби з колючими плавниковими променями. У результаті вчені запропонували альтернативну назву роду, яка краще підходить для їхніх висновків. На жаль, вона не буде названа, поки дослідження не пройде рецензування.

Наразі поточні викопні свідчення, схоже, не роблять його придатним для будь-якої риби — дорослої або личинки, — яка живе сьогодні, але що більше ми вивчаємо, то ближче ми підходимо до відокремлення хороших теорій від поганих.

Раніше Фокус писав про те, що стародавня риба з ніжками віком 375 млн років розповідає, як це було.