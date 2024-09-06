Попередників динозаврів несподівано виявили на тротуарі в Шотландії: що вони там робили (фото)

Скам'янілості риб віком близько 385 мільйонів років знайдено в одних із найрідкісніших каменів для бруківки у світі.

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За 4,5 мільярда років наша планета встигла стати домівкою для безлічі видів, яких уже давно немає. Наприклад, сотні років тому Землею бродили динозаври, які вимерли близько 65 мільйонів років тому внаслідок падіння астероїда. Але тепер ученим вдалося виявити тих, хто їм передував, пише Daily Caller.

У цьому дослідженні цікаве все: і скам'янілості віком 385 мільйонів років, які виявили вчені, і місце, де вони були знайдені. За словами співробітника музею Національного фонду Шотландії Джеймса Раяна, увесь цей час скам'янілості стародавніх риб, що передували динозаврам, буквально ховалися у всіх на виду — під ногами місцевих жителів і туристів.

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Раян зазначає, що помітив викопні рештки під час прогулянки біля Інвернесс Таун Хаус у Шотландії. Дослідник зазначає, що скам'янілості викопних риб на тротуарах таких міст, як Глазго та Единбург, насправді не є чимось дивовижним. Але нова знахідка вельми дивовижна: по-перше, рештки належать стародавнім рибам, які жили на Землі близько 385 мільйонів років тому, ще до того, як головними хижаками стали динозаври; по-друге, сам камінь, у якому знайшли скам'янілості, виявився вельми незвичайним.

Відомо, що камінь, використаний для будівництва бруківки, був видобутий у Шотландському нагір'ї. Він також відомий як плитняк Кейтнесса і являє собою камінь, що утворився внаслідок відкладення осаду протягом тисяч років на дні величезного прісноводного озера, яке тягнеться від узбережжя Морів на північ до Оркнейських і Шетландських островів.

Темніші грудки в плитняку Кейтнесса — це скам'янілості Фото: SWNS

Цікаво, що сам по собі камінь, який використовували для будівництва бруківки, в якому було виявлено скам'янілості, вважається одним із найрідкісніших каменів для бруківки у світі. За словами Раяна, він також повідомив про знахідку палеонтологу і співробітникам музею Інвернесса — всі вони заявили про те, що не знали про наявність решток стародавньої риби в плитняку на бруківці.

До слова, це не єдині скам'янілості риб, що здивували вчених. Раніше вони виявили скам'янілість, яка 200 років не давала дослідникам спокою — вони так і не змогли визначити, кому належать останки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли скам'янілість косяка риб віком 50 млн років.