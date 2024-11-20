"Большая удача": мужчина утверждает, что нашел самого редкого в стране кота (видео)

Джеймс Кук уверяет, что камера не передает полной картинки, поэтому реальные габариты дикого животного очень трудно оценить.

Британец Джеймс Кук сделал невероятное открытие во время визита в Национальный парк "Кернгормс" (Шотландия). Мужчина поделился своей удивительной находкой на странице в TikTok.

Путешественник утверждает, что нашел "самое редкое дикое животное Великобритании" — шотландскую дикую кошку, хотя, по его словам, в это никто из его подписчиков не верит.

"Я нашел ее всего за несколько недель, но получил множество комментариев о том, что это подделка. Честно говоря, если вы хотите видеть ложь, то я не собираюсь вас убеждать в обратном и доказывать, что у него нет ошейника", — говорит он.

Специалисты в области охраны природы утверждают, что сейчас в Великобритании живет около 100 шотландских диких кошек, что делает их, пожалуй, самыми редкими животными в целой стране.

Джеймс объясняет, что камера не передает полной картинки, поэтому реальные габариты животного очень трудно оценить. Представители этого вида намного крупнее, чем обычные домашние коты, кроме того, более агрессивны и имеют толстые полосатые хвосты.

В конце концов, чтобы узнать правду, Кук связался с организацией Saving Wildcats. Как оказалось, зверя, который попал в кадр, на самом деле зовут Крипто — он давно живет в заповеднике и передвигается без ошейника, потому что имеет свою территорию.

Шотландская дикая кошка считается самым редким диким животным Великобритании Фото: Nature Scot

"Теперь, если вам повезет, как мне, можете также увидеть этого шотландского дикого кота, который бродит по Национальному парку "Кернгормс". Впрочем, если снимете о нем видео, будьте осторожны, потому что вас могут назвать лжецом", — иронизирует блогер.

По словам Джеймса, на сегодняшний день в заповеднике проживает 28 диких кошек.

Напомним, ранее Фокус писал, что владелица кота Лиз Гиллеспи из городка Рок-Спринг, что в Джорджии (США), не могла поверить своим глазам, когда ее домашний любимец вернулся домой через 7 лет после исчезновения. Сиамский метис с голубыми глазами, названный в честь звезды баскетбола Кевина Дюранта, исчез еще в 2017 году, когда вышел погулять во дворе.

Кроме того, благодаря микрочипу собака Клео, которая исчезла 10 лет назад, воссоединилась со своей семьей. 14-летнего метиса кокер-спаниеля и пуделя волонтеры подобрали на улице, а затем проверили его на наличие микрочипа с контактными данными владельцев.