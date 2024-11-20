"Велика удача": чоловік стверджує, що знайшов найрідкіснішого в країні кота (відео)

Джеймс Кук запевняє, що камера не передає повної картинки, тому реальні габарити дикої тварини дуже важко оцінити.

Британець Джеймс Кук зробив неймовірне відкриття під час візиту в Національний парк "Кернгормс" (Шотландія). Чоловік поділився своєю дивовижною знахідкою на своїй сторінці у TikTok.

Мандрівник стверджує, що знайшов "найрідкіснішу дику тварину Великої Британії" — шотландську дику кішку, хоча, за його словами, у це ніхто з його підписників не вірить.

"Я знайшов її всього за кілька тижнів, але отримав безліч коментарів про те, що це підробка. Чесно кажучи, якщо ви хочете бачити брехню, то я не збираюся вас переконувати у протилежному й доводити, що у нього немає ошийника", — каже він.

Спеціалісти в галузі охорони природи стверджують, що наразі у Великій Британії живе всього близько 100 шотландських диких кішок, що робить їх, мабуть, найрідкіснішими тваринами у цілій країні.

Джеймс пояснює, що камера не передає повної картинки, тому реальні габарити тварини дуже важко оцінити. Представники цього виду набагато більші, ніж звичайні домашні коти, крім того, більш агресивні й мають товсті смугасті хвости.

Врешті-решт, щоб дізнатися правду, Кук зв'язався з організацією Saving Wildcats. Як виявилось, звіра, який потрапив у кадр, насправді звуть Крипто — він давно живе у заповіднику й пересувається без ошийника, бо має свою територію.

Шотландська дика кішка вважається найрідкіснішою дикою твариною Великої Британії Фото: Nature Scot

"Тепер, якщо вам пощастить, як мені, можете також побачити цього шотландського дикого кота, який блукає Національним парком "Кернгормс". Втім, якщо знімете про нього відео, будьте обережні, бо вас можуть назвати брехуном", — іронізує блогер.

За словами Джеймса, на сьогодні день у заповіднику мешкає 28 диких котів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що власниця кота Ліз Гіллеспі з містечка Рок-Спрінг, що у Джорджії (США), не могла повірити своїм очам, коли її домашній улюбленець повернувся додому через 7 років після зникнення. Сіамський метис з блакитними очима, названий на честь зірки баскетболу Кевіна Дюранта, зник ще у 2017 році, коли вийшов погуляти на подвір'ї.

Крім того, завдяки мікрочипу собака Клео, який зник 10 років тому, возз'єднався зі своєю сім'єю. 14-річного метиса кокер-спанієля та пуделя волонтери підібрали на вулиці, а згодом перевірили його на наявність мікрочипа із контактними даними власників.