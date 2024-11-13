Когда в Антарктике шумели тропические леса: найден первый янтарь на Южном полюсе

Исследователи нашли древний янтарь в осадочном керне, которому около 90 млн лет.

До недавнего времени единственным местом, где ни разу не находили древний янтарь, был Антарктический континент, пишет SciTechDaily.

Теперь же этот пробел наконец-то был закрыт благодаря открытию команды под руководством доктора Иоганна Клагеса из Института Альфреда Вегенера и доктора Хенни Гершель из Технического университета Фрайбергской горной академии.

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Команда нашла древний янтарь в осадочном керне, который был извлечен во время научной экспедиции на ледоколе Polarstern. Керн достали с глубины 946 метров. Свою невероятную находку ученые назвали "янтарем с острова Пайн-Айленд", который находится в заливе моря Амундсена — на 73,57° южной широты, 107,09° западной долготы.

"Фрагменты янтаря помогают понятно условия окружающей среды, которые преобладали в Западной Антарктиде 90 млн лет назад", — говорит первый автор исследования Клагес.

"Невероятно осознавать, что когда-то на всех семи континентах были климатические условия, которые позволяли расти деревьям и производить смолу. Теперь наша цель заключается в том, чтобы узнать все о лесной экосистеме, к примеру, сможем ли мы найти следы жизни в янтаре", — добавляют ученые.

Команда также добавляет, что речь идет не о большом куске древнего янтаря, а о его фрагмента примерно 1 мм. Но тем не менее, в нем были обнаружены интересные структуры.

"В антарктическом янтаре, видимо, содержатся остатки древесной коры. Сам янтарь высокого качества, а это указывает на то, что долгое время он пролежал вблизи поверхности, так как на большей глубине он разрушается", — отмечают авторы исследования.

Команда также обнаружила следы так называемого патологического течения смолы – стратегия, которую используют деревья для спасения поврежденной коры. Это может быть вызвано паразитами или лесными пожарами.

"Благодаря открытию мы сможем заглянуть в болотистую, богатую хвойными деревьями среду умеренного тропического леса, который рос вблизи Южного полюса в середине мелового периода", подытожила команда исследователей.

Напомним, под льдами Антарктики нашли древних "драконов", они живут там уже 780 тыс. лет. Исследователи открыли новый вид, который обитает в отдаленных частях Южного океана.