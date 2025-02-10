Масонский шрифт: мужчина заметил таинственные записи во время прогулки в лесу (фото)

По словам парня, листы бумаги были скомканы и частично порваны, а записи на них почти не поддавались расшифровке. Однако пользователи соцсетей начали строить самые смелые теории о том, кто и зачем их оставил.

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В сети обсуждают жуткие записи, найденные в лесу. Пользователь Reddit под ником taterchipman1 опубликовал фотографии таинственных заметок, которые он случайно обнаружил во время прогулки.

По словам автора поста, листы бумаги были скомканы и частично порваны, а записи на них почти не поддавались расшифровке.

На представленных снимках видно множество небрежно написанных слов, цифр и неизвестных символов, а также рисунки непонятного значения. Среди узнаваемых фрагментов пользователи Reddit разглядели слова "нитрат" и "аммиак", "рак", "Бетховен", "поглощать" и другие.

На представленных снимках видно множество небрежно написанных слов, цифр и неизвестных символов Фото: Reddit Можна заметить также рисунки непонятного значения Фото: Reddit

Один из комментаторов заметил, что отдельное зашифрованное слово может быть написано с использованием так называемого масонского шифра, который он узнал из детской книги о шпионах. Пытаясь расшифровать текст, пользователь получил лишь бессвязный набор букв.

Часть комментаторов призналась, что находка выглядит тревожно и возможно даже связана с проклятиями, тогда как другие предположили, что автор неизвестных заметок может страдать от психического расстройства и зафиксировал свои мысли в период обострения.

"Зачем подбирать подобные вещи и приносить их домой?", "Я бы на месте автора поста позвонил специалистам", – писали они.

Сам taterchipman1 не уточняет, что он собирается делать с найденными записями, однако многие подписчики посоветовали ему относиться к находке с осторожностью.

Ранее Фокус сообщал, что турист обнаружил в своем гостиничном номере полноценный самолет. Мужчина ожидал получить стандартный гостиничный номер. Однако вместо привычной обстановки он обнаружил внутри полноценный макет самолета.

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