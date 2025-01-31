Турист обнаружил в своем гостиничном номере полноценный самолет (видео)

Мужчина ожидал получить стандартный гостиничный номер. Однако вместо привычной обстановки он обнаружил внутри полноценный макет самолета.

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Необычное открытие в одном из отелей Амстердама (Нидерланды) шокировало гостя из Северной Ирландии. Работник тренажерного зала, известный в TikTok как Гайзер, решил поделиться своей находкой с подписчиками и вызвал ажиотаж в соцсетях.

Молодой человек, приехавший в столицу Нидерландов, ожидал получить стандартный гостиничный номер. Однако вместо привычной обстановки он обнаружил внутри полноценный макет самолета. В своем видео, набравшем уже 22,6 миллиона просмотров, он продемонстрировал "самый безумный гостиничный номер".

Сначала видео выглядело вполне обычным: шкаф, кресла, кровать и телевизор. Но затем Гайзер перевел камеру и показал огромный макет самолета с надписью "Город Амстердам", установленный прямо посреди комнаты. Как оказалось, внутри были полностью оборудованные пассажирские сиденья, светящаяся подсветка и даже кабина пилота, в которую можно зайти.

"Просто стандартный гостиничный номер… очень интересно", — прокомментировал ситуацию Гайзер.

Пользователи TikTok мгновенно отреагировали тысячами комментариев, недоумевая, в каком отеле можно остановиться в подобном номере. Как выяснилось, этот уникальный номер — 737 Suite в отеле Corendon Amsterdam New-West. Провести ночь в нем можно за 100 фунтов стерлингов, что, по мнению комментаторов, вполне оправдано за такой необычный опыт.

Мужчина обнаружил внутри полноценный макет самолета Фото: TikTok

Один из пользователей отметил, что это идеальное место для блогеров, желающих создать уникальный туристический контент. Некоторые шутили насчет возможности вступить в "Клуб мили в высоту", а кто-то признался, что не смог бы заснуть рядом с макетом самолета.

Несмотря на шумиху, нашлись и скептики. Один из комментаторов усомнился в описании самолета как "полностью функционирующего", ведь у него нет двигателя. Однако, как отметил сам Гайзер, реальность перестает иметь смысл, когда в гостиничном номере вдруг появляется кабина пилота.

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