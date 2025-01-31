Турист обнаружил в своем гостиничном номере полноценный самолет (видео)
Мужчина ожидал получить стандартный гостиничный номер. Однако вместо привычной обстановки он обнаружил внутри полноценный макет самолета.
Необычное открытие в одном из отелей Амстердама (Нидерланды) шокировало гостя из Северной Ирландии. Работник тренажерного зала, известный в TikTok как Гайзер, решил поделиться своей находкой с подписчиками и вызвал ажиотаж в соцсетях.
Молодой человек, приехавший в столицу Нидерландов, ожидал получить стандартный гостиничный номер. Однако вместо привычной обстановки он обнаружил внутри полноценный макет самолета. В своем видео, набравшем уже 22,6 миллиона просмотров, он продемонстрировал "самый безумный гостиничный номер".
Сначала видео выглядело вполне обычным: шкаф, кресла, кровать и телевизор. Но затем Гайзер перевел камеру и показал огромный макет самолета с надписью "Город Амстердам", установленный прямо посреди комнаты. Как оказалось, внутри были полностью оборудованные пассажирские сиденья, светящаяся подсветка и даже кабина пилота, в которую можно зайти.
"Просто стандартный гостиничный номер… очень интересно", — прокомментировал ситуацию Гайзер.
Пользователи TikTok мгновенно отреагировали тысячами комментариев, недоумевая, в каком отеле можно остановиться в подобном номере. Как выяснилось, этот уникальный номер — 737 Suite в отеле Corendon Amsterdam New-West. Провести ночь в нем можно за 100 фунтов стерлингов, что, по мнению комментаторов, вполне оправдано за такой необычный опыт.
Один из пользователей отметил, что это идеальное место для блогеров, желающих создать уникальный туристический контент. Некоторые шутили насчет возможности вступить в "Клуб мили в высоту", а кто-то признался, что не смог бы заснуть рядом с макетом самолета.
Несмотря на шумиху, нашлись и скептики. Один из комментаторов усомнился в описании самолета как "полностью функционирующего", ведь у него нет двигателя. Однако, как отметил сам Гайзер, реальность перестает иметь смысл, когда в гостиничном номере вдруг появляется кабина пилота.
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