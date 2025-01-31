Турист помітив у своєму готельному номері повноцінний літак (відео)

Чоловік очікував отримати стандартний готельний номер. Однак замість звичної обстановки він виявив усередині повноцінний макет літака.

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Незвичайне відкриття в одному з готелів Амстердама (Нідерланди) шокувало гостя з Північної Ірландії. Працівник тренажерного залу, відомий у TikTok як Гайзер, вирішив поділитися своєю знахідкою з передплатниками й викликав ажіотаж у соцмережах.

Молодий чоловік, який приїхав до столиці Нідерландів, очікував отримати стандартний готельний номер. Однак замість звичної обстановки він виявив усередині повноцінний макет літака. У своєму відео, яке набрало вже 22,6 мільйона переглядів, він продемонстрував "найбожевільніший готельний номер".

Спочатку відео виглядало цілком звичайним: шафа, крісла, ліжко і телевізор. Але потім Гайзер перевів камеру і показав величезний макет літака з написом "Місто Амстердам", встановлений просто посеред кімнати. Як виявилося, всередині були повністю обладнані пасажирські сидіння, підсвічування, що світиться, і навіть кабіна пілота, в яку можна зайти.

"Просто стандартний готельний номер... дуже цікаво", — прокоментував ситуацію Гайзер.

Користувачі TikTok миттєво відреагували тисячами коментарів, дивуючись, у якому готелі можна зупинитися в такому номері. Як з'ясувалося, цей унікальний номер — 737 Suite у готелі Corendon Amsterdam New-West. Провести ніч у ньому можна за 100 фунтів стерлінгів, що, на думку коментаторів, цілком виправдано за такий незвичайний досвід.

Чоловік виявив усередині повноцінний макет літака Фото: TikTok

Один із користувачів зазначив, що це ідеальне місце для блогерів, які бажають створити унікальний туристичний контент. Дехто жартував щодо можливості вступити до "Клубу милі у висоту", а дехто зізнався, що не зміг би заснути поруч із макетом літака.

Попри галас, знайшлися і скептики. Один із коментаторів засумнівався в описі літака як такого, що "повністю функціонує", адже в нього немає двигуна. Однак, як зазначив сам Гайзер, реальність перестає мати сенс, коли в готельному номері раптом з'являється кабіна пілота.

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