Турист помітив у своєму готельному номері повноцінний літак (відео)
Чоловік очікував отримати стандартний готельний номер. Однак замість звичної обстановки він виявив усередині повноцінний макет літака.
Незвичайне відкриття в одному з готелів Амстердама (Нідерланди) шокувало гостя з Північної Ірландії. Працівник тренажерного залу, відомий у TikTok як Гайзер, вирішив поділитися своєю знахідкою з передплатниками й викликав ажіотаж у соцмережах.
Молодий чоловік, який приїхав до столиці Нідерландів, очікував отримати стандартний готельний номер. Однак замість звичної обстановки він виявив усередині повноцінний макет літака. У своєму відео, яке набрало вже 22,6 мільйона переглядів, він продемонстрував "найбожевільніший готельний номер".
Спочатку відео виглядало цілком звичайним: шафа, крісла, ліжко і телевізор. Але потім Гайзер перевів камеру і показав величезний макет літака з написом "Місто Амстердам", встановлений просто посеред кімнати. Як виявилося, всередині були повністю обладнані пасажирські сидіння, підсвічування, що світиться, і навіть кабіна пілота, в яку можна зайти.
"Просто стандартний готельний номер... дуже цікаво", — прокоментував ситуацію Гайзер.
Користувачі TikTok миттєво відреагували тисячами коментарів, дивуючись, у якому готелі можна зупинитися в такому номері. Як з'ясувалося, цей унікальний номер — 737 Suite у готелі Corendon Amsterdam New-West. Провести ніч у ньому можна за 100 фунтів стерлінгів, що, на думку коментаторів, цілком виправдано за такий незвичайний досвід.
Один із користувачів зазначив, що це ідеальне місце для блогерів, які бажають створити унікальний туристичний контент. Дехто жартував щодо можливості вступити до "Клубу милі у висоту", а дехто зізнався, що не зміг би заснути поруч із макетом літака.
Попри галас, знайшлися і скептики. Один із коментаторів засумнівався в описі літака як такого, що "повністю функціонує", адже в нього немає двигуна. Однак, як зазначив сам Гайзер, реальність перестає мати сенс, коли в готельному номері раптом з'являється кабіна пілота.
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