Масонський шрифт: чоловік помітив таємничі записи під час прогулянки в лісі (фото)

За словами хлопця, аркуші паперу були зім'яті й частково порвані, а записи на них майже не піддавалися розшифровці. Однак користувачі соцмереж почали будувати найсміливіші теорії про те, хто і навіщо їх залишив.

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У мережі обговорюють моторошні записи, знайдені в лісі. Користувач Reddit під ніком taterchipman1 опублікував фотографії таємничих нотаток, які він випадково виявив під час прогулянки.

За словами автора поста, аркуші паперу були зім'яті й частково порвані, а записи на них майже не піддавалися розшифровці.

На представлених знімках видно безліч недбало написаних слів, цифр і невідомих символів, а також малюнки незрозумілого значення. Серед впізнаваних фрагментів користувачі Reddit розгледіли слова "нітрат" і "аміак", "рак", "Бетховен", "поглинати" та інші.

На представлених знімках видно безліч недбало написаних слів, цифр і невідомих символів Фото: Reddit Можна помітити також малюнки незрозумілого значення Фото: Reddit

Один із коментаторів зауважив, що окреме зашифроване слово може бути написане з використанням так званого масонського шифру, який він дізнався з дитячої книжки про шпигунів. Намагаючись розшифрувати текст, користувач отримав лише незв'язний набір букв.

Частина коментаторів зізналася, що знахідка має тривожний вигляд і, можливо, навіть пов'язана з прокльонами, тоді як інші припустили, що автор невідомих нотаток може страждати від психічного розладу і зафіксував свої думки в період загострення.

"Навіщо підбирати подібні речі і приносити їх додому?", "Я б на місці автора поста зателефонував фахівцям", — писали вони.

Сам taterchipman1 не уточнює, що він збирається робити зі знайденими записами, проте багато підписників порадили йому ставитися до знахідки з обережністю.

Раніше Фокус повідомляв, що турист виявив у своєму готельному номері повноцінний літак. Чоловік очікував отримати стандартний готельний номер. Однак замість звичної обстановки він виявив всередині повноцінний макет літака.

Також стало відомо, що звичайний зовні будинок приховує багатовікову таємницю в глибині саду. Покупці будинку отримують рідкісну можливість дослідити печеру, вирубану в пісковику. Усередині розташовані невелика кімната і кругла камера, з'єднані між собою та обладнані електрикою.