Коли в Антарктиці шуміли тропічні ліси: знайдено перший бурштин на Південному полюсі

Дослідники знайшли стародавній бурштин в осадовому керні, якому близько 90 млн років.

Донедавна єдиним місцем, де жодного разу не знаходили стародавній бурштин, був Антарктичний континент, пише SciTechDaily.

Тепер же цю прогалину нарешті закрили завдяки відкриттю команди під керівництвом доктора Йоганна Клагеса з Інституту Альфреда Вегенера і доктора Хенні Гершель з Технічного університету Фрайберзької гірничої академії.

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Команда знайшла стародавній бурштин в осадовому керні, який був витягнутий під час наукової експедиції на криголамі Polarstern. Керн дістали з глибини 946 метрів. Свою неймовірну знахідку вчені назвали "бурштином з острова Пайн-Айленд", який розташований у затоці моря Амундсена — на 73,57° південної широти, 107,09° західної довготи.

"Фрагменти бурштину допомагають зрозуміти умови довкілля, які переважали в Західній Антарктиді 90 млн років тому", — каже перший автор дослідження Клагес.

"Неймовірно усвідомлювати, що колись на всіх семи континентах були кліматичні умови, які дозволяли рости деревам і виробляти смолу. Тепер наша мета полягає в тому, щоб дізнатися все про лісову екосистему, наприклад, чи зможемо ми знайти сліди життя в бурштині", — додають учені.

Команда також додає, що йдеться не про великий шматок стародавнього бурштину, а про його фрагмент приблизно 1 мм. Але тим не менш, у ньому було виявлено цікаві структури.

"В антарктичному бурштині, мабуть, містяться залишки деревної кори. Сам бурштин високої якості, а це вказує на те, що тривалий час він пролежав поблизу поверхні, оскільки на більшій глибині він руйнується", — зазначають автори дослідження.

Команда також виявила сліди так званої патологічної течії смоли — стратегія, яку використовують дерева для порятунку пошкодженої кори. Це може бути спричинено паразитами або лісовими пожежами.

"Завдяки відкриттю ми зможемо зазирнути в болотисте, багате на хвойні дерева середовище помірного тропічного лісу, який ріс поблизу Південного полюса в середині крейдяного періоду", підсумувала команда дослідників.

Нагадаємо, під льодами Антарктики знайшли стародавніх "драконів", вони живуть там уже 780 тис. років. Дослідники відкрили новий вид, який мешкає у віддалених частинах Південного океану.