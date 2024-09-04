Під льодами Антарктики знайшли стародавніх "драконів": вони живуть там уже 780 тис. років (фото)

Дослідники відкрили новий вид, який мешкає у віддалених частинах Південного океану.

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На Арктичному півострові було знайдено новий вид риби-дракона, або ж Akarotaxis gouldae, пише New York Post.

Новий вид був знайдений дослідниками з Інституту морських наук Вільяма і Мері у Вірджинії. Знайдений вид назвали на честь антарктичного дослідницького судна Laurence M. Gould. За словами вчених, риба-дракон має унікальне забарвлення у вигляді двох вертикальних смуг на тілі.

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Смугаста риба-дракон вирізняється тонким тілом із широкою мордою, подовженим ротом і великими овальними очима.

Спершу вчені знайшли личинки риби біля берегів Антарктиди, коли займалися виловом зоопланктону. Під час огляду ж дорослої особини Akarotaxis gouldae і порівняння її з близькоспорідненою рибою-драконом Akarotaxis nudiceps, з'ясувалося дещо незвичайне.

Новий вид риб-драконів Фото: Andrew Corso et al/Zootaxa

"На боках у дорослої особини Akarotaxis gouldae є дві виразні смуги, яких немає в Akarotaxis nudiceps", — каже провідний дослідник Ендрю Корсо.

Генетичне тестування показало, що знайдений вид відокремився від своїх найближчих родичів близько 780 тис. років тому.

Антарктичні риби-дракони залишаються погано вивченим видом, оскільки вони мешкають у віддалених частинах Південного океану. Також результати дослідження показали, що відкритий вид у дорослому віці воліє жити в глибоких водах.

Аналіз личинок Akarotaxis gouldae вказав на те, що поширення цього виду риби було обмежене водами західної частини Антарктичного півострова.

"Ця популяція риб-драконів могла виявитися ізольованою в глибоких западинах під льодовиками. Вони змогли вижити за рахунок їжі, яку виштовхував рухомий лід. Коли ж льодовики відступили, ця субпопуляція стала досить відокремленою, щоб стати репродуктивно несумісною з Akarotaxis nudiceps", — підсумували вчені.

Нагадаємо, популярна акваріумна риба виявилася абсолютно новим видом. Уже 20 років цю рибу заводять для очищення акваріумів багато людей в усьому світі. Але тільки зараз її класифікували, як окремий вид.