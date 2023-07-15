Популярна акваріумна риба виявилася абсолютно новим видом (фото)

Уже 20 років цю рибу заводять для очищення акваріумів багато людей в усьому світі. Але тільки зараз її класифікували, як окремий вид.

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Іноді щоб знайти новий вид живих істот, не потрібно далеко їхати, вони насправді знаходяться у всіх на виду. Як у випадку з такими популярними акваріумними рибами, як червонохвоста гарра, яких нещодавно віднесли до окремого виду, пише ScienceAlert.

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Понад 20 років любителі акваріумних риб заводять риб роду гарра, бо вони мають унікальну здатність очищати акваріуми від сміття. Але для того, щоб офіційно оголосити про те, що це справді новий вид, вченим довелося спостерігати за цими рибами в їхньому природному середовищі існування. Тому ось уже стільки років акваріумні риби залишалися без офіційної назви.

Учені з Музею природної історії Флориди, США, вирушили в експедицію в Південно-східну Азію, де й побачили червонохвостих гарра в кількох річках у М'янмі. Вчені вважали, що цей вид є поширеним по всій території країни, але виявилося, що ареал його проживання обмежений.

Учені назвали новий вид популярних акваріумних риб Garra panitvongi Фото: ScienceAlert

Вчені назвали новий вид популярних акваріумних риб Garra panitvongi на честь іхтіолога Нонна Понітвонга, який присвятив своє життя збереженню біорізноманіття.

Новий вид риб має унікальну колірну гаму, зокрема червоний хвіст, завдяки якому його і назвали. Ці риби в основному харчуються водоростями, таким чином очищаючи акваріуми від сміття. У цих риб вузький рот з дископодібною структурою на нижній губі, що допомагає їм нормально харчуватися у швидкоплинній воді. Також риби мають вкриту кіркою морду, яка може слугувати захисним механізмом.

Червонохвоста гарра тепер входить до складу майже 200 інших видів риб роду гарра, яких можна зустріти в багатьох водоймах Африки, Близького Сходу та Азії.

Фокус уже писав про те, що, порушуючи природні та еволюційні норми, у морських змій знову з'явилася можливість бачити світ у кольорі — здатність, яку їхні предки втратили багато років тому.

Також Фокус писав про те, що водолази виявили надзвичайно рідкісну "рибу-землетрус". Мешканець морських глибин має назву Оселедцевий король і вважається найбільшою костистою рибою. Гігант отримав прізвисько "риба-землетрус", оскільки вважається, що він піднімається з великої глибини перед або після землетрусу.