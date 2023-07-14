Повернули право бачити кольоровий світ. Як морські змії повернули еволюцію назад

Порушуючи природні та еволюційні норми, у морських змій знову з'явилася можливість бачити світ у кольорі — здатність, яку їхні предки втратили багато років тому.

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У новому захопливому дослідженні вчені виявили, що морські змії можуть сприймати світ більш барвисто, ніж їхні сухопутні побратими. Це дослідження являє собою унікальний випадок "ретроеволюції", коли тварина знову набуває властивість, втрачену її предками, пише New Atlas.

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Більшість змій сприймають лише обмежений колірний спектр — зазвичай тільки синє і зелене, а в деяких випадках і ультрафіолетове світло. Таке обмежене сприйняття кольору пояснюється тим, що їхні ранні еволюційні предки жили в темних норах, де колірний зір не відігравав такої важливої ролі. Чутливість до ультрафіолетового світла допомагала цим зміям маневрувати в темному середовищі.

Якщо перенестися в наші дні, то деякі змії, відомі як морські змії, пристосувалися до життя в яскравих і неглибоких океанських водах. І в цьому яскравому, багатобарвному середовищі здатність бачити більше кольорів може мати величезне значення. Це допомагає морським зміям помічати здобич, уникати хижаків і навіть визначати потенційних товаришів.

Щоб зрозуміти, як ці морські змії змогли відновити втрачений предками колірний зір, група вчених з Університету Аделаїди, Плімутського університету та В'єтнамської академії науки і технологій провела поглиблений аналіз генів п'яти видів змій. Усі ці види належали до сімейства елапід, до якого належать морські змії.

Головним результатом дослідження стало виявлення у виду, відомого як ластохвіст смугастий, чотирьох копій гена, відомого як опсин SWS1, а не двох, як це зазвичай буває в інших змій. Цей ген відповідає за вироблення зорових пігментів, які допомагають хребетним тваринам сприймати різні довжини хвиль світла. Додаткові копії гена опсина SWS1 означають, що ці змії здатні бачити ширший спектр кольорів.

Один з авторів дослідження пояснив: "Два з цих генів зберегли прабатьківську ультрафіолетову чутливість, а два інших еволюціонували, щоб бути чутливими до довших хвиль, характерних для океанського середовища проживання. Ми вважаємо, що ці дуплікації генів дозволили морським зміям бачити ширший спектр кольорів".

Це відкриття вважається унікальним з еволюційного погляду. Зазвичай тварини з часом втрачають певні гени, пристосовуючись до довкілля, але рідко коли вони набувають нових або навіть відновлюють втрачені.

Це дослідження дає змогу зрозуміти складність еволюції і те, як навколишнє середовище формує адаптацію тварин. Отримані результати можуть допомогти нам зрозуміти, як еволюція колірного зору може відбуватися в інших тварин. Команда планує продовжити свої дослідження, сподіваючись розкрити нові таємниці дивовижної пристосовності морських змій.

Раніше Фокус писав про те, що змії потребують компанії для боротьби зі стресом. Як і люди, гримучі змії можуть відчувати стрес. Дивно те, що вони, як і ми, можуть знаходити полегшення в дружньому спілкуванні.

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