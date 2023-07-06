Зовсім як люди. Змії потребують компанії для боротьби зі стресом

Як і люди, гримучі змії можуть відчувати стрес. Дивно те, що вони, як і ми, можуть знаходити полегшення в дружньому спілкуванні.

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Коли ми замислюємося про соціальних істот, наші думки зазвичай перескакують на ссавців, птахів або навіть комах. Мало хто з нас подумає про змій. Однак нещодавнє дослідження пролило світло на деякі захопливі та несподівані форми соціальної поведінки наших слизьких друзів. І це не просто цікаво для науки — це може навіть змінити наше ставлення до цих часто незрозумілих істот, пише Phys.org.

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Для початку давайте поговоримо про "соціальну буферизацію". Це модний термін для простої ідеї, в основі якої лежить наступне: коли тварина відчуває стрес, присутність компаньйона може допомогти їй заспокоїтися. Ми постійно спостерігаємо це в людей — багато хто з нас почувається краще, поговоривши з близькими про важкий день і проблеми, що турбують.

Цей ефект був детально вивчений у соціальних тварин, таких як мавпи і папуги, але досі ніхто не знав, чи відчувають рептилії, особливо поодинокі, такі як гримучі змії, щось подібне. Група дослідників з Університету Лома Лінда вирішила з'ясувати це.

Їхній метод був простий: вони знайшли 25 диких гримучих змій, зафіксували частоту їхнього серцебиття (хороший показник стресу), а потім потривожили їх, щоб підвищити рівень стресу. Вони зробили це тричі: один раз, коли змії були самі, один раз, коли вони були з неживим предметом (мотузкою), і один раз, коли вони були з іншою змією.

Результати виявилися очевидними і при цьому дивовижними: коли поруч була інша змія, змії, які відчувають стрес, заспокоювалися швидше. Ба більше, у них спостерігалося значне зниження частоти серцевих скорочень, що вказує на ефект "заспокоєння" стресу. Це відбувалося незалежно від того, чи належали змії до популяцій, які зазвичай живуть взимку поодинці або разом, і не було ніякої різниці між самцями і самками змій.

Це перший випадок, коли хто-небудь бачив докази такої поведінки у змій. За словами провідного автора дослідження Челсі Мартін, "коли дві змії були разом і переживали стресову ситуацію, вони могли буферизувати стресову реакцію одна одної, подібно до того, що відбувається з людьми, коли вони разом переживають стресову подію".

Ці результати можуть змінити наше уявлення про змій. Часто їх вважають самотніми, беземоційними істотами. Це дослідження припускає, що, як і ми, вони можуть отримати користь від невеликої соціальної підтримки. Звичайно, ми все ще перебуваємо на самому початку шляху до розуміння цієї поведінки, і нам належить ще багато чого відкрити. Команда вже планує майбутні експерименти, щоб з'ясувати, чи впливає знайомство двох змій на їхню реакцію соціальної буферизації.

Можливо, змії не так уже й сильно відрізняються від нас соціальною поведінкою. Вони можуть відчувати стрес і заспокоюватися, коли поруч знаходиться друг. І, можливо, це лише вершина айсберга для розуміння соціального життя цих дивовижних істот.

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