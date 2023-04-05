Від величних та диких до лагідних та стабільних: учені розповіли про риси характеру тигрів

Ви думаєте, що тигри завжди люті й агресивні? Подумайте ще раз. Згідно з новим тестом особистості, ці величні істоти також можуть бути ніжними та готовими до співпраці.

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Недавнє дослідження показало, що тигри, величні звірі в дикій природі, мають індивідуальні риси характеру, як і наші пухнасті друзі вдома. Дослідження, під час якого спостерігалася поведінка 248 сибірських тигрів, показало, що ці істоти, які зникають, мають унікальні риси характеру, які впливають на їхню здатність виживати та розмножуватися, пише Phys.Org.

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Результати дослідження підкреслюють той факт, що тигри — це не просто монолітний вид, а, скоріше, вони мають свої власні відмінні риси характеру. "Ми виявили, що тигри дуже індивідуальні, та що люди, які працювали з ними та добре їх знають, бачать їхні індивідуальні риси характеру", — сказала співавторка дослідження Розалінд Арден з Лондонської школи економіки.

Учені адаптували людський особистісний тест для вивчення таких рис, як упевненість, щирість, задиристість та дикість у двох популяцій тигрів, які утримують у напіввільних умовах у Китаї.

Ветеринари та годувальники, які щодня працюють із тиграми, заповнили анкети зі списком із 70 показників особистості. Результати показали, що обидві популяції тигрів мали характеристики, які підпадали під дві всеосяжні категорії особистості: величність та врівноваженість.

Тигри, які набрали більшу кількість балів за "величність", були більш здоровими, мали більшу схильність до видобутку живих тварин, більше їли і спаровувалися. Згідно з дослідженням, вони також "розглядалися людьми, які оцінювали їх, як такі, що мають вищий груповий статус серед тигрів".

З іншого боку, "стійкі" тигри були більш м'якими, щирими та люблячими. Співпраця та ніжність теж мають свої еволюційні переваги. Так, тигренята залишаються зі своїми мамами на 2-3 роки. Ці риси характеру тигрів можуть бути тому причиною.

Цікаво, що дослідники виявили не так вже й багато відмінностей між самцями та самками тигрів. Крім того, було помічено, що тигри-батьки допомагали у виконанні батьківських обов'язків.

Співавтор дослідження, Розалінд Арден, вважає, що це здорово, що для успіху в житті не обов'язково бути альфа-тигром. Насправді, тигри зі спокійнішим характером були більш м'якими і люблячими, що в підсумку теж пішло їм на користь.

Розуміння характерів тварин може допомогти нам краще ставитися до них, і це особливо важливо для тварин, що перебувають під загрозою зникнення, таких як сибірські тигри. Браконьєрство та втрата середовища проживання призвели до того, що в природі залишилося всього близько 500 цих величних кішок, тому все, що ми можемо зробити, щоб допомогти їм, дуже важливо.

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