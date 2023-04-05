От величественных и диких до ласковых и спокойных: ученые рассказали о чертах характера тигров

Вы думаете, что тигры всегда свирепы и агрессивны? Подумайте еще раз. Согласно новому тесту личности, эти величественные существа также могут быть нежными и готовыми к сотрудничеству.

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Недавнее исследование показало, что тигры, величественные звери в дикой природе, обладают индивидуальными чертами характера, как и наши пушистые друзья дома. Исследование, в ходе которого наблюдалось поведение 248 сибирских тигров, показало, что эти исчезающие существа обладают уникальными чертами характера, они влияют на их способность выживать и размножаться, пишет Phys.Org.

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Результаты исследования подчеркивают тот факт, что тигры – это не просто монолитный вид, а, скорее, они имеют свои собственные отличительные черты характера. "Мы обнаружили, что тигры очень индивидуальны, и что люди, которые работали с ними и хорошо их знают, видят их индивидуальные черты характера", – сказала соавтор исследования Розалинд Арден из Лондонской школы экономики.

Ученые адаптировали человеческий личностный тест для изучения таких черт, как уверенность, искренность, задиристость и дикость у двух популяций тигров, содержащихся в полувольных условиях в Китае.

Ветеринары и кормильцы, ежедневно работающие с тиграми, заполнили анкеты со списком из 70 показателей личности. Результаты показали, что обе популяции тигров имели характеристики, которые подпадали под две всеобъемлющие категории личности: величественность и уравновешенность.

Тигры, набравшие большее количество баллов за "величественность", были более здоровыми, имели большую склонность к добыче живых животных, больше ели и спаривались. Согласно исследованию, они также "рассматривались людьми, оценивавшими их, как имеющие более высокий групповой статус среди тигров".

С другой стороны, "устойчивые" тигры были более мягкими, искренними и любящими. Сотрудничество и нежность тоже имеют свои эволюционные преимущества. Так, тигрята остаются со своими мамами на 2-3 года. И эти черты характера тигров могут быть тому причиной.

Интересно, что исследователи обнаружили не так уж много различий между самцами и самками тигров. Кроме того, было замечено, что тигры-отцы помогали в выполнении родительских обязанностей.

Соавтор исследования, Розалинд Арден, считает, что это здорово, что для успеха в жизни необязательно быть альфа-тигром. На самом деле, тигры с более спокойным характером были более мягкими и любящими, что в итоге тоже пошло им на пользу.

Понимание характеров животных может помочь нам лучше относиться к ним, и это особенно важно для животных, находящихся под угрозой исчезновения, таких как сибирские тигры. Браконьерство и потеря среды обитания привели к тому, что в природе осталось всего около 500 этих величественных кошек, поэтому все, что мы можем сделать, чтобы помочь им, очень важно.

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