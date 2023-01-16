Вусаті власники. Вчені назвали найрозумніші породи кішок у світі
Більшість кішок з високим інтелектом не відпускають господарів і потребують стимуляції.
Кішки мають відносно невеликий мозок, проте дослідники не перестають дивуватися їх високому емоційному інтелекту і великій готовності до адаптації, що робить їх одними з найрозумніших істот у тваринному світі, пише Daily Mail.
На сьогодні не існує стандартизованого тесту для вимірювання інтелекту у кішок. Однак у новому дослідженні вчені зосередилися на таких основних характеристиках — здатність адаптуватися, рівень цікавості та потреба у розумовій стимуляції, а також товариськість з людьми та іншими домашніми вихованцями та готовність взаємодіяти з власниками.
У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!
За словами наукового співробітника Королівського товариства захисту тварин від жорстокого поводження (RSPCA) Саманти Вотсон, насправді виміряти інтелект кішок досить складно — кожна кішка має унікальну індивідуальність, яка сформована як генетикою, так і історією її життя. Проте вчені все ж таки спробували скласти рейтинг найрозумніших кішок, ґрунтуючись на результатах нового дослідження.
Абісинська кішка
Представники цієї породи відрізняються великими вухами і маленькими лапами і вважаються одними з найрозумніших кішок у світі. Ці кішки родом з Південно-Східної Азії, відомий високим рівнем інтелекту і допитливістю, проте мають дуже поганий характер.
Дослідники зазначають, що представники цієї породи потребують постійної розумової стимуляції, а тому в них має бути багато різноманітних іграшок та головоломок, щоб їм було чим зайнятися. Крім того, абісини відомі своєю доброзичливістю щодо дітей та інших домашніх вихованців, зокрема собак, папуг та тхорів.
У дослідженні 2021 року вчені з університету Гельсінкі виявили, що ця порода є найменш боязкою.
Бенгальська кішка
Представники цієї породи відрізняються характерними леопардовими мітками і регулярно згадуються як одна з найрозумніших порід у світі. Вчені зазначають, що вони мають гарну пам'ять, а тому легко здатні навчитися різним трюкам.
Крім того, вчені зазначають, що ці кішки також потребують розумової стимуляції, а тому їм також слід надати різні іграшки та головоломки, якими вони могли б себе зайняти. Зазначимо, що дослідники вважають, що їхній гострий розум зумовлений родинним зв'язком з азіатською леопардовою кішкою. Втім, конкретних доказів цього немає.
Відомо, що деякі бенгальські кішки можуть ходити на повідку, подібно до собак, і навіть здатні давати лапу. Загалом вони вважаються однією з порід, що найбільш навчаються. Однак варто пам'ятати, що якщо представникам цієї породи якось стане нудно, вони здатні стати деструктивними, надзвичайно балакучими або навпаки — можуть впасти в депресію.
Бірманська кішка
Ця порода також є однією з найрозумніших, проте на відміну від абісинців та бенгалів, ці кішки дуже товариські — як з іншими представниками котячих, так і з людьми.
Дослідники зазначають, що ця порода відрізняється енергійністю, цікавістю та грайливістю, вони також люблять інтелектуальні іграшки, головоломки та з радістю освоять кілька нових трюків.
Цікавим є і той факт, що цих кішок часто називають "липучками" — ці тварини проводять багато часу з власниками і можуть навіть впасти в стресовий або агресивний стан, якщо їх залишити лише на кілька годин.
За словами доцента Медичного центру Університету штату Огайо Лінн Ліллі, бірманські кішки дуже активні і з великою ймовірністю виявлятимуть інтерес до здобичі — тобто полювання стане одним із улюблених занять.
Корніш-рекс
Представники цієї породи дуже спортивні і відомі своїми здібностями лазити, стрибати і бігати, а тому їм знадобиться великий простір для вправ, щоб почуватися комфортно.
Дослідники зазначають, що корніш-рекси прив'язуються до своїх господарів і навіть можуть бути привчені до того, щоб ходити на повідку. За словами ветеринара Чирда Бонка, ці кішки також потребують розумової стимуляції та вправ, а тому господарям варто подбати про наявність достатньої кількості іграшок.
Зазначимо, що це відносно нова порода, яка з'явилася в 1950 році від кота невідомого виду. Власниця Ніна Еннісмор, яка зробила відкриття, назвала цю породу корніш-рексом через кучеряву вовну, як у кроликів астрекс, яких вона розводила.
Шотландська висловуха кішка
Ці милі кішки з унікальними складчастими вухами також є однією з найрозумніших порід. Дослідники зазначають, що шотландці, як правило, прагнуть спілкування з людьми і потребують "виклику", у вигляді головоломок та іграшок.
Як і інші породи кішок, шотландці не люблять, коли їх залишають самих, проте вчені також зазначають, що представники цієї породи набагато менш активні, а тому часто страждають від зайвої ваги. Крім того, важливо знати, що зовнішній вигляд кішок обумовлений генетичним захворюванням, яке спричиняє проблеми зі здоров'ям — зокрема, дефекти хрящів та суглобів по всьому тілу, а також артрит.
Сінгапурська кішка
Представників цієї породи часто називають "набридливими" — вони надзвичайно енергійні, грайливі і потребують компанії людей. Крім того, вчені попереджають, що представники цієї породи також потребують розумової стимуляції, а тому слід подбати, щоб вони мали іграшки та головоломки.
Цікаво, що при невеликих розмірах сінгапурським кішкам необхідний доступ до великого відкритого простору, щоб залишатися щасливими.
Сіамська кішка
Представники цієї породи відомі на весь світ своєю красою і також є одними з найрозумніших кішок у світі. Подібно до свого близького родича, бірманської кішки, сіамські також можуть навчитися гуляти на повідку і виконувати основні команди.
Дослідники зазначають, що сіамські кішки також потребують достатньої кількості іграшок та головоломок. Вони також відрізняються сильним характером і прихильністю до власників, а тому потребують інтерактивності. Вчені зазначають, що представники цієї породи не люблять надовго залишатися самі, також вони дуже балакучі і кричать голосніше, ніж будь-які інші балакучі породи.
Ангорська кішка
Представники цієї породи відрізняються енергійністю та ласкою, а також любов'ю до іграшок та головоломок.
Досліджували попереджають, що гіперактивність ангорських кішок може стати проблемою, якщо власники не готові постійно взаємодіяти з твариною. Крім того, представники цієї породи не люблять надовго залишатися вдома самі.
Японський бобтейл
Представники цієї породи є одними з перших зареєстрованих кішок у світі та одними з найрозумніших. Відомо, що вони здатні виконувати прості команди та низку трюків — наприклад, бобтейли часто приносять власникам іграшки, коли хочуть пограти з ними.
Дослідники також вважають, що представники цієї породи здатні вивчити своє ім'я та відгукуватися на нього. Японські бобтейли дуже цікаві, а тому потребують як відкритого, так і закритого простору — їм подобається грати і спілкуватися на вулиці.
До речі, ці кішки також люблять проводити час зі своїми власниками, а тому часом йдуть за ними, як тінь.
Раніше Фокус писав про те, що вчені перевірили інтелект 13 порід собак і склали рейтинг.