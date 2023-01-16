Вусаті власники. Вчені назвали найрозумніші породи кішок у світі

Більшість кішок з високим інтелектом не відпускають господарів і потребують стимуляції.

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Кішки мають відносно невеликий мозок, проте дослідники не перестають дивуватися їх високому емоційному інтелекту і великій готовності до адаптації, що робить їх одними з найрозумніших істот у тваринному світі, пише Daily Mail.

На сьогодні не існує стандартизованого тесту для вимірювання інтелекту у кішок. Однак у новому дослідженні вчені зосередилися на таких основних характеристиках — здатність адаптуватися, рівень цікавості та потреба у розумовій стимуляції, а також товариськість з людьми та іншими домашніми вихованцями та готовність взаємодіяти з власниками.

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За словами наукового співробітника Королівського товариства захисту тварин від жорстокого поводження (RSPCA) Саманти Вотсон, насправді виміряти інтелект кішок досить складно — кожна кішка має унікальну індивідуальність, яка сформована як генетикою, так і історією її життя. Проте вчені все ж таки спробували скласти рейтинг найрозумніших кішок, ґрунтуючись на результатах нового дослідження.

Абісинська кішка

Представники цієї породи відрізняються великими вухами і маленькими лапами і вважаються одними з найрозумніших кішок у світі. Ці кішки родом з Південно-Східної Азії, відомий високим рівнем інтелекту і допитливістю, проте мають дуже поганий характер.

Дослідники зазначають, що представники цієї породи потребують постійної розумової стимуляції, а тому в них має бути багато різноманітних іграшок та головоломок, щоб їм було чим зайнятися. Крім того, абісини відомі своєю доброзичливістю щодо дітей та інших домашніх вихованців, зокрема собак, папуг та тхорів.

У дослідженні 2021 року вчені з університету Гельсінкі виявили, що ця порода є найменш боязкою.

[ + – ] Бенгальська кішка, відома своїми леопардовими мітками Фото: Getty Images

Бенгальська кішка

Представники цієї породи відрізняються характерними леопардовими мітками і регулярно згадуються як одна з найрозумніших порід у світі. Вчені зазначають, що вони мають гарну пам'ять, а тому легко здатні навчитися різним трюкам.

Крім того, вчені зазначають, що ці кішки також потребують розумової стимуляції, а тому їм також слід надати різні іграшки та головоломки, якими вони могли б себе зайняти. Зазначимо, що дослідники вважають, що їхній гострий розум зумовлений родинним зв'язком з азіатською леопардовою кішкою. Втім, конкретних доказів цього немає.

Відомо, що деякі бенгальські кішки можуть ходити на повідку, подібно до собак, і навіть здатні давати лапу. Загалом вони вважаються однією з порід, що найбільш навчаються. Однак варто пам'ятати, що якщо представникам цієї породи якось стане нудно, вони здатні стати деструктивними, надзвичайно балакучими або навпаки — можуть впасти в депресію.

[ + – ] Бірманські кішки — ще одна порода, яка є однією з найрозумніших Фото: Getty Images

Бірманська кішка

Ця порода також є однією з найрозумніших, проте на відміну від абісинців та бенгалів, ці кішки дуже товариські — як з іншими представниками котячих, так і з людьми.

Дослідники зазначають, що ця порода відрізняється енергійністю, цікавістю та грайливістю, вони також люблять інтелектуальні іграшки, головоломки та з радістю освоять кілька нових трюків.

Цікавим є і той факт, що цих кішок часто називають "липучками" — ці тварини проводять багато часу з власниками і можуть навіть впасти в стресовий або агресивний стан, якщо їх залишити лише на кілька годин.

За словами доцента Медичного центру Університету штату Огайо Лінн Ліллі, бірманські кішки дуже активні і з великою ймовірністю виявлятимуть інтерес до здобичі — тобто полювання стане одним із улюблених занять.

[ + – ] Кішка корніш-рекс — спортивна порода, відома своєю здатністю лазити Фото: Kennedy News and Media/Twitter

Корніш-рекс

Представники цієї породи дуже спортивні і відомі своїми здібностями лазити, стрибати і бігати, а тому їм знадобиться великий простір для вправ, щоб почуватися комфортно.

Дослідники зазначають, що корніш-рекси прив'язуються до своїх господарів і навіть можуть бути привчені до того, щоб ходити на повідку. За словами ветеринара Чирда Бонка, ці кішки також потребують розумової стимуляції та вправ, а тому господарям варто подбати про наявність достатньої кількості іграшок.

Зазначимо, що це відносно нова порода, яка з'явилася в 1950 році від кота невідомого виду. Власниця Ніна Еннісмор, яка зробила відкриття, назвала цю породу корніш-рексом через кучеряву вовну, як у кроликів астрекс, яких вона розводила.

[ + – ] Шотландські висловухі кішки, що незвичайно виглядають, є одними з найрозумніших Фото: Shutterstock

Шотландська висловуха кішка

Ці милі кішки з унікальними складчастими вухами також є однією з найрозумніших порід. Дослідники зазначають, що шотландці, як правило, прагнуть спілкування з людьми і потребують "виклику", у вигляді головоломок та іграшок.

Як і інші породи кішок, шотландці не люблять, коли їх залишають самих, проте вчені також зазначають, що представники цієї породи набагато менш активні, а тому часто страждають від зайвої ваги. Крім того, важливо знати, що зовнішній вигляд кішок обумовлений генетичним захворюванням, яке спричиняє проблеми зі здоров'ям — зокрема, дефекти хрящів та суглобів по всьому тілу, а також артрит.

[ + – ] Сінгапурських кішок іноді називають "набридливими" Фото: Robert Fox/Barcroft Media

Сінгапурська кішка

Представників цієї породи часто називають "набридливими" — вони надзвичайно енергійні, грайливі і потребують компанії людей. Крім того, вчені попереджають, що представники цієї породи також потребують розумової стимуляції, а тому слід подбати, щоб вони мали іграшки та головоломки.

Цікаво, що при невеликих розмірах сінгапурським кішкам необхідний доступ до великого відкритого простору, щоб залишатися щасливими.

[ + – ] Сіамська кішка, відома своєю красою, також є однією з найрозумніших порід Фото: тетрапод

Сіамська кішка

Представники цієї породи відомі на весь світ своєю красою і також є одними з найрозумніших кішок у світі. Подібно до свого близького родича, бірманської кішки, сіамські також можуть навчитися гуляти на повідку і виконувати основні команди.

Дослідники зазначають, що сіамські кішки також потребують достатньої кількості іграшок та головоломок. Вони також відрізняються сильним характером і прихильністю до власників, а тому потребують інтерактивності. Вчені зазначають, що представники цієї породи не люблять надовго залишатися самі, також вони дуже балакучі і кричать голосніше, ніж будь-які інші балакучі породи.

[ + – ] Одна з найрозумніших кішок, повних енергії та ласки Фото: Getty Images

Ангорська кішка

Представники цієї породи відрізняються енергійністю та ласкою, а також любов'ю до іграшок та головоломок.

Досліджували попереджають, що гіперактивність ангорських кішок може стати проблемою, якщо власники не готові постійно взаємодіяти з твариною. Крім того, представники цієї породи не люблять надовго залишатися вдома самі.

[ + – ] Японські рисі були одними з перших зареєстрованих кішок у світі Фото: Getty Images

Японський бобтейл

Представники цієї породи є одними з перших зареєстрованих кішок у світі та одними з найрозумніших. Відомо, що вони здатні виконувати прості команди та низку трюків — наприклад, бобтейли часто приносять власникам іграшки, коли хочуть пограти з ними.

Дослідники також вважають, що представники цієї породи здатні вивчити своє ім'я та відгукуватися на нього. Японські бобтейли дуже цікаві, а тому потребують як відкритого, так і закритого простору — їм подобається грати і спілкуватися на вулиці.

До речі, ці кішки також люблять проводити час зі своїми власниками, а тому часом йдуть за ними, як тінь.

Раніше Фокус писав про те, що вчені перевірили інтелект 13 порід собак і склали рейтинг.