Милі, віддані, але дурні. Вчені перевірили інтелект 13 порід собак і склали рейтинг

Дослідники провели низку тестів, щоб визначити найрозумніші та найдурніші породи собак.

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Дослідники їх Гельсінського університету у Фінляндії провели, можливо, найбільше з лабораторних досліджень собачого інтелекту, що коли-небудь проводилися. Вчені перевірили інтелект 13 різних порід і склали рейтинг найрозумніших і найдурніших, пише Real Clear Science.

Загалом у дослідженні взяли участь понад тисячу собак 13 різних порід, на кожну з них припадало щонайменше 40 особин. Дослідження виявилося досить масивним, а тому проводилося у період з березня 2016 року до лютого 2022 року — у цей період автори дослідження запрошували власників собак разом із улюбленцями на велике крите поле, де тваринам запропонували пройти низку тестів.

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Зазначимо, що серія тестів smartDOG розроблена спеціально для дослідження провідним автором Катрії Тііра. Загалом перевірка включала 10 окремих блоків, спрямованих на вивчення певних рис, наприклад:

активність;

дослідна поведінка;

гальмуючий контроль;

здатність розв'язати просторові задачі;

логічне мислення;

короткочасна пам'ять;

соціальне пізнання та інші.

Наприклад, у тесті на соціальне пізнання, власникам запропонували вказати улюбленцям на миску з їжею, використовуючи різні жести — простий погляд, виразну вказівку та інші, щоб проаналізувати, наскільки собаки здатні зрозуміти натяки своїх власників.

В іншому тесті на логічне мислення собакам показали дві порожні миски та ласощі. Потім між твариною і мисками встановили бар'єр, а одну з мисок помістили ласощі, далі власник знімав візуальний бар'єр і піднімав одну з мисок. Якщо улюбленець правильно тягнувся до миски з ласощами — йому його віддавали.

Загалом у дослідженні взяли участь собаки 13 різних порід середнього та великого розміру. Серед них були бордер-коллі, бельгійські малінуа, англійські кокер-спанієлі, німецькі вівчарки, золотисті ретривери, лабрадори-ретривери та безліч "метисів".

Проаналізувавши результати тестів, вчені дійшли висновку, що між породами не було відмінностей у показниках короткочасної пам'яті та логічного пізнання. Проте вчені виявили відмінності у категоріях соціального пізнання, гальмівного контролю та здатності розв'язувати просторові завдання.

Цікаво, що на вершині багатьох категорій опинилися бордер-коллі. Ці пастуші собаки вже давно заслужили на репутацію розумних дворняжок — багато хто з них здатний запам'ятовувати назви десятків предметів і виконувати детальні команди.

Водночас у самому низу рейтингу серед усіх порід за здатністю розв'язувати проблеми та переважним контролем виявилися лабрадори. Цікаво, що вони є однією з найпопулярніших порід США і не тільки. Дослідники з'ясували, що ці милі, доброзичливі собаки, які, на жаль, далекі від звання найрозумніших.

Дослідження показують, що собаки змішаних порід набрали майже найнижчі бали за соціальним пізнанням і здатністю розв'язувати просторові завдання, проте чудово впоралися з тестами на гальмівний контроль, утримання себе від неефективної поведінки, але раніше приносило користь.

Проте вчені попереджають, що виявлені ними відмінності може бути пов'язані з конкретними породами, а залежить від відмінностей життєвого досвіду і навчання. Втім, дослідники сподіваються, що велика вибірка допомогла згладити цю мінливість.

До речі, в ранніх дослідженнях вчені виявили, що порода собаки не особливо впливає на її поведінку та особистість, проте нинішнє дослідження передбачає, що порода має відчутний вплив на когнітивні здібності тварини.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили у собак незвичну здатність: вони засуджують господарів через дурість.