Милые, преданные, но глупые. Ученые проверили интеллект 13 пород собак и составили рейтинг

Исследователи провели ряд тестов, чтобы определить самые умные и самые глупые породы собак.

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Исследователи их Хельсинкского университета в Финляндии провели, возможно, самое крупное из когда-либо проводившихся лабораторных исследований собачьего интеллекта. Ученые проверили интеллект 13 разных пород и составили рейтинг самых умных и самых глупых, пишет Real Clear Science.

В общей сложности в исследовании приняли участие более тысячи собак 13 разных пород, на каждую из них приходилось не менее 40 особей. Исследование оказалось достаточно массивным, а потому проводилось в период с марта 2016 года по февраль 2022 года — в этот период авторы исследования приглашали владельцев собак вместе с питомцами на большое крытое поле, где животным предложили пройти ряд тестов.

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Отметим, что серия тестов smartDOG была разработана специально для исследования ведущим автором Катрииной Тиира. В общей сложности проверка включала 10 отдельных блоков, направленных на изучение определенных черт, например:

активность;

исследовательское поведение;

тормозящий контроль;

способность решать пространственные задачи;

логическое мышление;

кратковременная память;

социальное познание и другие.

Например, в тесте на социальное познание, владельцам предложили указать питомцам на миску с едой, используя различные жесты — простой взгляд, выразительное указание и другие, чтобы проанализировать насколько собаки способны понять намеки своих владельцев.

В другом тесте на логическое мышление собакам показали две пустые миски и лакомство. Затем между животным и мисками установили барьер, а в одну из мисок поместили лакомство, дальше владелец снимал визуальный барьер и поднимал одну из мисок. Если питомец правильно тянулся к миске с лакомством — ему его отдавали.

В общей сложности в исследовании приняли участие собаки 13 разных пород среднего и крупного размера. Среди них были бордер-колли, бельгийские малинуа, английские кокер-спаниели, немецкие овчарки, золотистые ретриверы, лабрадоры-ретриверы и множество "метисов".

Проанализировав результаты тестов ученые пришли к выводу, что между породами не было различий в показателях кратковременной памяти и логического познания. Однако ученые обнаружили различия в категориях социального познания, тормозящего контроля и способности решать пространственные задачи.

Любопытно, что на вершине почти всех категорий оказались бордер-колли. Эти пастушьи собаки уже давно заслужили репутацию умных дворняжек — многие из них способны запоминать названия десятков предметов и выполнять подробные команды.

При этом в самом низу рейтинга среди всех пород по способности решать проблемы и подавляющему контролю оказались лабрадоры. Любопытно, что они являются одной из самых популярных пород в США и не только. Исследователи выяснили, что эти милые, дружелюбные и поддающиеся дрессировке собаки, увы, далеки от звания самых умных.

Исследования показывают, что собаки смешанных пород набрали почти самые низшие баллы по социальному познанию и способности решать пространственные задачи, однако отлично справились с тестами на тормозной контроль, удержания себя от неэффективного поведения, но раньше приносило пользу.

Однако ученые предупреждают, что обнаруженные ими различия могут быть не связаны с конкретными породами, а зависят от различий жизненного опыта и обучения. Впрочем, исследователи надеются, что большая выборка помогла сгладить эту изменчивость.

К слову, в более ранних исследованиях ученые обнаружили, что порода собаки не особенно влияет на ее поведение и личность, однако нынешнее исследование предполагает, что порода оказывает ощутимое влияние на когнитивные способности животного.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили у собак необычную способность: они осуждают хозяев за глупости.