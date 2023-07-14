Вернули право видеть цветной мир. Как морские змеи повернули эволюцию вспять

В нарушение природных и эволюционных норм у морских змей вновь появилась возможность видеть мир в цвете – способность, которую их предки утратили много лет назад.

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В новом увлекательном исследовании ученые обнаружили, что морские змеи могут воспринимать мир более красочно, чем их сухопутные собратья. Это исследование представляет собой уникальный случай "ретроэволюции", когда животное вновь приобретает свойство, утраченное его предками, пишет New Atlas.

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Большинство змей воспринимают лишь ограниченный цветовой спектр — обычно только синий и зеленый, а в некоторых случаях и ультрафиолетовый свет. Такое ограниченное восприятие цвета объясняется тем, что их ранние эволюционные предки жили в темных норах, где цветовое зрение не играло столь важной роли. Чувствительность к ультрафиолетовому свету помогала этим змеям маневрировать в темной среде.

Если перенестись в наши дни, то некоторые змеи, известные как морские змеи, приспособились к жизни в ярких и неглубоких океанских водах. И в этой яркой, многоцветной среде способность видеть больше цветов может иметь огромное значение. Это помогает морским змеям замечать добычу, избегать хищников и даже определять потенциальных товарищей.

Чтобы понять, как эти морские змеи смогли восстановить утраченное предками цветовое зрение, группа ученых из Университета Аделаиды, Плимутского университета и Вьетнамской академии науки и технологий провела углубленный анализ генов пяти видов змей. Все эти виды принадлежали к семейству элапид, к которому относятся морские змеи.

Главным результатом исследования стало обнаружение у вида, известного как ластохвост полосатый, четырех копий гена, известного как опсин SWS1, а не двух, как это обычно бывает у других змей. Этот ген отвечает за выработку зрительных пигментов, которые помогают позвоночным животным воспринимать различные длины волн света. Дополнительные копии гена опсина SWS1 означают, что эти змеи способны видеть более широкий спектр цветов.

Один из авторов исследования пояснил: "Два из этих генов сохранили предковую ультрафиолетовую чувствительность, а два других эволюционировали, чтобы быть чувствительными к более длинным волнам, характерным для океанской среды обитания. Мы полагаем, что эти дупликации генов позволили морским змеям видеть более широкий спектр цветов".

Это открытие считается уникальным с эволюционной точки зрения. Обычно животные со временем теряют определенные гены, приспосабливаясь к окружающей среде, но редко когда они приобретают новые или даже восстанавливают утраченные.

Данное исследование позволяет понять сложность эволюции и то, как окружающая среда формирует адаптацию животных. Полученные результаты могут помочь нам понять, как эволюция цветового зрения может происходить у других животных. Команда планирует продолжить свои исследования, надеясь раскрыть новые тайны удивительной приспособляемости морских змей.

Ранее Фокус писал о том, что змеи нуждаются в компании для борьбы со стрессом. Как и люди, гремучие змеи могут испытывать стресс. Удивительно то, что они, как и мы, могут находить облегчение в дружеском общении.

Также Фокус писал о социальной жизни гремучих змей. Ученые считают, что на самом деле эти змеи милые и любят обниматься.