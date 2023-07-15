Популярная аквариумная рыба оказалась совершенно новым видом (фото)

Уже 20 лет эту рыбу заводят для очистки аквариумов многие люди во всем мире. Но только сейчас ее классифицировали, как отдельный вид.

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Иногда чтобы найти новый вид живых существ, не нужно далеко ехать, они на самом деле находятся у всех на виду. Как в случае с такими популярными аквариумными рыбами, как краснохвостая гарра, которых недавно отнесли к отдельному виду, пишет ScienceAlert.

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Больше 20 лет любители аквариумных рыб заводят рыб рода гарра потому как они имеют уникальную способность очищать аквариумы от мусора. Но для того, чтобы официально объявить о том, что это действительно новый вид ученым пришлось наблюдать за этими рыбами в их естественной среде обитания. Поэтому вот уже столько лет аквариумные рыбы оставались без официального названия.

Ученые из Музея естественной истории Флориды, США, отправились в экспедицию в Юго-восточную Азию, где и увидели краснохвостых гарра в нескольких реках в Мьянме. Ученые считали, что этот вид является распространенным по всей территории страны, но оказалось, что ареал его обитания ограничен.

Ученые назвали новый вид популярных аквариумных рыб Garra panitvongi Фото: ScienceAlert

Ученые назвали новый вид популярных аквариумных рыб Garra panitvongi в честь ихтиолога Нонна Понитвонга, который посвятил свою жизнь сохранению биоразнообразия.

Новый вид рыб имеет уникальную цветовую гамму, в том числе красный хвост, благодаря которому его и назвали. Эти рыбы в основном питаются водорослями, таким образом очищая аквариумы от мусора. У этих рыб узкий рот с дискообразной структурой на нижней губе, что помогает им нормально питаться в быстротекущей воде. Также рыбы имеют покрытую коркой морду, которая может служить защитным механизмом.

Краснохвостая гарра теперь входит в состав почти 200 других видов рыб рода гарра, которых можно встретить во многих водоемах Африки, Ближнего Востока и Азии.

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