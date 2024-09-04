Под льдами Антарктики нашли древних "драконов": они живут там уже 780 тыс. лет (фото)

Исследователи открыли новый вид, который обитает в отдаленных частях Южного океана.

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На Арктическом полуострове был найден новый вид рыбы-дракона, или же Akarotaxis gouldae, пишет New York Post.

Новый вид был найден исследователями из Института морских наук Уильяма и Мэри в Вирджинии. Найденный вид назвали в честь антарктического исследовательского судна Laurence M. Gould. По словам ученых, рыба-дракон имеет уникальную расцветку в виде двух вертикальных полос на теле.

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Полосатая рыба-дракон отличается тонким телом с широкой мордой, удлиненным ртом и большими овальными глазами.

Сперва ученые нашли личинки рыбы у берегов Антарктиды, когда занимались выловом зоопланктона. При осмотре же взрослой особи Akarotaxis gouldae и сравнении ее с близкородственной рыбой-драконом Akarotaxis nudiceps, выяснилось нечто необычное.

Новый вид рыб-драконов Фото: Andrew Corso et al/Zootaxa

"На боках у взрослой особи Akarotaxis gouldae есть две отчетливые полосы, которых нет у Akarotaxis nudiceps", — говорит ведущий исследователь Эндрю Корсо.

Генетическое тестирование показало, что найденный вид отделился от своих ближайших родственников около 780 тыс. лет назад.

Антарктические рыбы-драконы остаются плохо изученным видом, так как они обитают в отдаленных частях Южного океана. Также результаты исследования показали, что открытый вид во взрослом возрасте предпочитает жить в глубоких водах.

Анализ личинок Akarotaxis gouldae указал на то, что распространение этого вида рыбы было ограничено водами западной част Антарктического полуострова.

"Эта популяция рыб-драконов могла оказаться изолированной в глубоких впадинах под ледниками. Они смогли выжить за счет пищи, которую выталкивал движущийся лед. Когда же ледники отступили эта субпопуляция стала достаточно обособленной, чтобы стать репродуктивно несовместимой с Akarotaxis nudiceps", — подытожили ученые.

Напомним, популярная аквариумная рыба оказалась совершенно новым видом. Уже 20 лет эту рыбу заводят для очистки аквариумов многие люди во всем мире. Но только сейчас ее классифицировали, как отдельный вид.