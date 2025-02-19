Мужчина превратил заброшенную хижину в уютный дом с секретным подземным бункером (фото)

Архитектор Онбути обнаружил 85-летнюю хижину в критическом состоянии — без фундамента, водопровода и электричества. Вместо сноса он решил сохранить ее аутентичность, бережно реставрируя детали и дополняя современными элементами.

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Белорусский архитектор Кава Онбути завершил впечатляющий трехлетний проект, превратив заброшенную хижину в удаленном лесу в современное экологичное жилище с секретным подземным бункером. Видеоролик, запечатлевший весь процесс реконструкции, вызвал восторг зрителей на YouTube.

Когда Онбути впервые нашел старую 85-летнюю хижину, она была в плачевном состоянии: без фундамента, водопровода и электричества. Однако вместо того, чтобы снести постройку, архитектор решил сохранить ее дух, тщательно восстанавливая детали и дополняя современными элементами.

Проект начался с восстановления старой конструкции. Особое внимание было уделено крыше: вместо прогнившей двускатной крыши команда установила новую с двойным световым люком, который позже частично засыпали землей и засадили травой, придавая строению уникальный внешний вид. В стены были встроены дополнительные окна, позволяющие естественному свету проникать внутрь.

Когда Онбути впервые нашел старую 85-летнюю хижину, она была в плачевном состоянии Фото: YouTube Вместо того, чтобы снести постройку, архитектор решил сохранить ее Фото: YouTube

Все строительные материалы приходилось создавать вручную, так как в окрестностях не было магазинов, где можно было бы приобрести готовые изделия. В мастерской команда использовала высокотехнологичные лазерные инструменты для вырезки деревянных элементов, черепицы и деталей интерьера, а затем вручную укладывала их на месте.

Одной из самых захватывающих частей проекта стало строительство секретного бункера. Команда вручную вырыла шахту под хижиной, так как использовать экскаваторы в столь небольшом пространстве было невозможно. Для укрепления стен был создан деревянный каркас, а затем добавлены вентиляционные отверстия и залит цемент.

Вход в бункер был оборудован металлической винтовой лестницей, изготовленной в мастерской, а также технологичной дверью с биометрическим доступом. Несмотря на скрытность, вход в бункер эффектно подсвечен, что придает проекту дополнительную загадочность.

Команда вручную вырыла шахту под хижиной Фото: YouTube Вход в бункер Фото: YouTube

В процессе реконструкции команда обнаружила на чердаке старые письма и винтажные обои, которые удалось сохранить. Некоторые из писем, содержащие трогательные истории людей, живших здесь десятилетия назад, были зачитаны в таймлапс-видео, что придало проекту особую глубину и историческую связь.

Проект Кавы Онбути — это не просто реконструкция, а настоящий творческий эксперимент. Его команда не просто восстановила старую хижину, а превратила ее в комфортное, автономное жилье, сохранив при этом атмосферу прошлого. Совмещение традиционных ремесленных техник и современных технологий позволило создать уникальное пространство, впечатляющее своей продуманностью и самобытностью.

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