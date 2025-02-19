Чоловік перетворив занедбану хатину на затишний будинок із секретним підземним бункером (фото)

Архітектор Онбуті виявив 85-річну хатину в критичному стані — без фундаменту, водопроводу та електрики. Замість знесення він вирішив зберегти її автентичність, дбайливо реставруючи деталі та доповнюючи сучасними елементами.

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Білоруський архітектор Кава Онбуті завершив вражаючий трирічний проєкт, перетворивши занедбану хатину у віддаленому лісі на сучасне екологічне житло з секретним підземним бункером. Відеоролик, що зафіксував весь процес реконструкції, викликав захват глядачів на YouTube.

Коли Онбуті вперше знайшов стару 85-річну хатину, вона була в жалюгідному стані: без фундаменту, водопроводу та електрики. Однак замість того, щоб знести споруду, архітектор вирішив зберегти її дух, ретельно відновлюючи деталі та доповнюючи сучасними елементами.

Проєкт почався з відновлення старої конструкції. Особливу увагу було приділено даху: замість прогнилого двосхилого даху команда встановила новий з подвійним світловим люком, який пізніше частково засипали землею і засадили травою, надаючи будові унікального зовнішнього вигляду. У стіни були вбудовані додаткові вікна, що дають змогу природному світлу проникати всередину.

Коли Онбуті вперше знайшов стару 85-річну хатину, вона була в жалюгідному стані Фото: YouTube Замість того, щоб знести споруду, архітектор вирішив зберегти її Фото: YouTube

Усі будівельні матеріали доводилося створювати вручну, оскільки в околицях не було магазинів, де можна було б придбати готові вироби. У майстерні команда використовувала високотехнологічні лазерні інструменти для вирізки дерев'яних елементів, черепиці та деталей інтер'єру, а потім вручну укладала їх на місці.

Однією з найбільш захопливих частин проєкту стало будівництво секретного бункера. Команда вручну вирила шахту під хатиною, оскільки використовувати екскаватори в такому невеликому просторі було неможливо. Для зміцнення стін був створений дерев'яний каркас, а потім додані вентиляційні отвори й залитий цемент.

Вхід до бункера було обладнано металевими гвинтовими сходами, виготовленими в майстерні, а також технологічними дверима з біометричним доступом. Попри скритність, вхід у бункер ефектно підсвічений, що надає проєкту додаткової загадковості.

Команда вручну вирила шахту під хатиною Фото: YouTube Вхід у бункер Фото: YouTube

У процесі реконструкції команда виявила на горищі старі листи й вінтажні шпалери, які вдалося зберегти. Деякі з листів, що містять зворушливі історії людей, які жили тут десятиліття тому, зачитали в таймлапс-відео, що додало проєкту особливої глибини та історичного зв'язку.

Проєкт Кави Онбуті — це не просто реконструкція, а справжній творчий експеримент. Його команда не просто відновила стару хатину, а перетворила її на комфортне, автономне житло, зберігши при цьому атмосферу минулого. Поєднання традиційних ремісничих технік і сучасних технологій дало змогу створити унікальний простір, що вражає своєю продуманістю і самобутністю.

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