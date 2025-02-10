Самое жестокое лето в истории Земли: найден способ реконструировать древний климат планеты

Исследователи обнаружили достаточно простой способ реконструировать древний климат с использованием анатомии древесины.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета переживала разные периоды. Ученые годами пытаются реконструировать древний климат Земли и теперь, похоже, они нашли способ сделать это, пишет Science Alert.

Недавнее исследование показало, что простая синяя окраска может заставить деревья отказаться от воспоминаний о холодном лете и вулканической зиме. Ученые полагают, что им удалось обнаружить новый способ точной реконструкции древнего климата с использованием анатомии древесины.

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Сочетание биологических красителей сафранина и астрового синего может выявить недостаток лигнина в древесине, соединения, которое укрепляет и защищает стенки растений. Когда деревья и кустарники холоднее и не растут должным образом, это может повлиять на одревеснение. Новое исследование было проведено международной группой исследователей и предполагает, что синие кольца, возникающие в результате окрашивания материала с дефицитом лигина, могут быть надежными индикаторами истории климата, позволяя оглянуться на прошлые столетия, чтобы определить изменения в условиях роста.

В ходе исследования ученые проанализировали образцы у 25 деревьев сосны обыкновенной и 54 кустарников можжевельника обыкновенного на севере Норвегии. Нанесение красителя сафранина на образцы окрашивает клетки в ярко-розовый цвет. Когда образец древесины затем окрашивают астровым синим, стенки клеток, в которых недостаточно лигнина, теряют розовый цвет и темнеют, оставляя четко выраженные кольца.

По словам соавтора исследования, дендроэколога из Университета Адама Мицкевича в Польше Агаты Бухвал, синие кольца выглядят как незавершенные годичные кольца и связаны с холодными условиями в течение вегетационного периода.

Результаты исследования показывают, что у деревьев значительно больше синих колец, чем у кустарников. Предполагается, что кустарники, вероятно, более приспособлены к похолоданию, чем деревья, поэтому, вероятно, кустарники встречаются севернее. Ученые также обнаружили, что чуть более 2% годичных колец сосны и 1% годичных колец кустарника можжевельника стали синими, что говорит о том, что сосны более чувствительны к холоду, менее устойчивы и лучше показывают климат.

Авторы исследования обнаружили значительное падение производства лигнина наблюдалось в 1902 и 1877 году. Предполагается, что это связано с холодным летом и, возможно, с далекими извержениями вулканов тех лет. По сути, синие кольца указывают на то, что летние температурные условия в эти года были особенно неблагоприятными для роста древесных растений.

В следующих исследования ученые планируют продолжить работу и проверить, не обусловлено ли возникновение голубых колец недостатком влаги или другими неклиматическими факторами. Отметим, что ученые лишь недавно начали изучать синие кольца деревьев, а потому все еще остается много неопределенности относительно того, как они различаются между видами растений, а также различными территориями, и насколько тесно это может быть связано с более низкими температурами.

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