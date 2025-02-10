Найжорстокіше літо в історії Землі: знайдено спосіб реконструювати стародавній клімат планети

Дослідники виявили досить простий спосіб реконструювати стародавній клімат з використанням анатомії деревини.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час наша планета переживала різні періоди. Вчені роками намагаються реконструювати стародавній клімат Землі й тепер, схоже, вони знайшли спосіб зробити це, пише Science Alert.

Недавнє дослідження показало, що просте синє забарвлення може змусити дерева відмовитися від спогадів про холодне літо і вулканічну зиму. Вчені вважають, що їм вдалося виявити новий спосіб точної реконструкції стародавнього клімату з використанням анатомії деревини.

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Поєднання біологічних барвників сафраніну та астрового синього може виявити нестачу лігніну в деревині, сполуки, яка зміцнює і захищає стінки рослин. Коли дерева і чагарники холодніші та не ростуть належним чином, це може вплинути на здерев'яніння. Нове дослідження було проведене міжнародною групою дослідників і припускає, що сині кільця, які виникають у результаті фарбування матеріалу з дефіцитом лігіну, можуть бути надійними індикаторами історії клімату, даючи змогу озирнутися на минулі століття, щоб визначити зміни в умовах зростання.

Під час дослідження вчені проаналізували зразки у 25 дерев сосни звичайної й 54 чагарників ялівцю звичайного на півночі Норвегії. Нанесення барвника сафраніну на зразки забарвлює клітини в яскраво-рожевий колір. Коли зразок деревини потім фарбують айстровим синім, стінки клітин, у яких недостатньо лігніну, втрачають рожевий колір і темніють, залишаючи чітко виражені кільця.

За словами співавтора дослідження, дендроекологині з Університету Адама Міцкевича в Польщі Агати Бухвал, сині кільця мають вигляд незавершених річних кілець і пов'язані з холодними умовами протягом вегетаційного періоду.

Результати дослідження показують, що у дерев значно більше синіх кілець, ніж у чагарників. Передбачається, що чагарники, ймовірно, більш пристосовані до похолодання, ніж дерева, тому, ймовірно, чагарники трапляються північніше. Вчені також виявили, що трохи понад 2% річних кілець сосни й 1% річних кілець чагарнику ялівцю стали синіми, що свідчить про те, що сосни більш чутливі до холоду, менш стійкі й краще показують клімат.

Автори дослідження виявили значне падіння виробництва лігніну, що спостерігалося в 1902 і 1877 році. Передбачається, що це пов'язано з холодним літом і, можливо, з далекими виверженнями вулканів тих років. По суті, сині кільця вказують на те, що літні температурні умови в ці роки були особливо несприятливими для росту деревних рослин.

У наступних дослідженнях науковці планують продовжити роботу та перевірити, чи не зумовлене виникнення блакитних кілець нестачею вологи або іншими не кліматичними факторами. Зазначимо, що науковці лише нещодавно почали вивчати сині кільця дерев, а тому все ще залишається багато невизначеності щодо того, як вони різняться між видами рослин, а також різними територіями, та наскільки тісно це може бути пов'язано з нижчими температурами.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися, який вигляд мав найдавніший ліс на Землі.