Вчені дізналися, як виглядав найдавніший ліс на Землі (фото)

Головною особливістю лісу, з'ясували дослідники, були стародавні дерева з роду Eospermatopteris і Archaeopteris, які росли навіть в сухому середовищі.

Під шосе поряд з невеликим містечком Каїр на півночі штату Нью-Йорк, вчені виявили залишки могутнього і найдавнішого лісу — кореневу систему, в якому 385 мільйонів років тому росли щонайменше три найранніших в світі деревовидних рослини, пише Science Alert.

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Деякі з цих перших подоб на дерева (відомі як Cladoxylopsids) були схожі на великі стебла селери, що тягнуться в небо на 10 м. Інші (з роду Archaeopteris) нагадували сосни, але з волохатим, схожим на папороті листям. Треті, давно забуті рослини (з роду Eospermatopteris) — на пальми з цибулиною на місці кореня і папоротевими гілками.

На думку експертів, ці первісні дерева були досить старими і великими. Вони не росли так само густо, як дерева в сучасному лісі, а були розкидані по річковій заплаві, яка змінювалася в залежності від пори року. Посушливі періоди відбувалися в той час регулярно, але навіть незважаючи на це, первісні дерева в лісі Каїра продовжували рости.

Наявність дерев з роду Eospermatopteris в древніх заплавах Каїра збиває з пантелику багатьох вчених, так як вони мали неглибоке коріння, що не розгалужувалось, через що погано переносили більш сухі умови. Однак, на відміну від боліт Гільбоа, лісова ділянка Каїра на 2-3 мільйони років старше, і її ландшафт досить різноманітний.

Як вважають дослідники, дерева Eospermatopteris процвітали тут більше 16 000 років. Їх коріння пристосувалось до напівпосушливих умов і короткочасних повеней.

На лісовій ділянці в Каїрі дослідники також виявили свідоцтва глибших кореневих систем, вимерлих сосноподібних рослин, що належать до роду Archaeopteris.

Вони були більш розвинені, ніж дерева Eospermatopteris, з листям, здатним до фотосинтезу. Крім того, вони мали більш глибоке коріння, яке іноді простиралось на 11 м в ширину і 7 м в глибину.

"Як виявилося, найранніші дерева могли займати різні середовища і не обмежувалися лише вологим. Вони могли переносити різні умови, зокрема і посушливі", — підсумували вчені.