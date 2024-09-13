90% загинули, а вони залишилися. Названо істоту, яка пережила найбільше масове вимирання на Землі (фото)
Дослідники виявили докази того, що одному виду вдалося пережити найбільше масове вимирання на планеті, тож вони процвітають досі.
Тихоходки добре відомі тим, що майже невразливі: вони здатні пережити неймовірно низькі та високі температури, тиск, відсутність вологи та їжі, а деякі дослідження показують, що їм підвладне й виживання у відкритому космосі. Тепер науковці вважають, що їхні надздібності, ймовірно, дозволили їм пережити найбільше масове вимирання в історії Землі, пише Live Science.
У новому дослідженні вчені повторно вивчили стародавні, укладені в бурштин, скам'янілості тихоходок, використовуючи 3D-зображення. Дослідники вважають, що їм вдалося встановити, коли тихоходки вперше розвинули свої дивовижні надздібності виживання — це доводить, що вони, ймовірно, змогли пережити та найбільше масове вимирання. Ба більше, вчені вважають, що їм вдасться пояснити, як саме тихоходкам вдалося пережити катастрофічну подію, що сталася близько 250 мільйонів років тому і забрала життя близько 90% видів на планеті.
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Тихоходки, або водяні ведмеді — крихітні восьминогі тварини, які трапляються майже у всіх середовищах існування на планеті. Вони здатні виживати в найгарячіших гідротермальних джерелах у глибоководних морях і на вершинах крижаних гір. Дослідники вже з'ясували, що їм допомагає виживати стан, відомий як криптобіоз — стан крайньої неактивності, який дає змогу тваринам майже повністю зупиняти свій метаболізм і переносити зневоднення, різкі перепади температур і вакуум космосу.
Під час нового дослідження вчені повторно проаналізували перші коли-небудь виявлені скам'янілості тихоходок — пару вимерлих морських ведмедів, що застрягли в бурштині, вік яких оцінюють приблизно в 72-83 мільйони років. Дослідники створили зображення скам'янілостей із надвисокою роздільною здатністю, що дало їм змогу класифікувати вимерлі види та простежити еволюційну історію тихоходок.
За словами провідного автора дослідження Марка Мапала з Гарвардського університету, загалом було виявлено лише чотири скам'янілості тихоходок. Ті дві, що були повторно вивчені вченими, знайдені в 1940-х роках на пляжі в Канаді.
У новій роботі вчені використовували конфокальну флуоресцентну мікроскопію для створення 3D-зображень крихітних скам'янілостей. Ця техніка підвищує можливість бачити дрібні деталі й робить зразки набагато чіткішими на фінальних фото. Після вивчення форми та розташування пазурів нерозпізнаних копалин вчені зарахували тихоходку до нового роду і виду, який вони назвали Aerobius dactylus.
Дослідники виявили, що далеко не всі тихоходки здатні впадати в криптобіоз. Загалом є два основних класи тихоходок, але надздібності критобіозу опанували лише одні з них. Вивчивши скам'янілості, вчені дійшли висновку, що розкол між двома класами стався близько 500 мільйонів років тому, плюс-мінус 110 мільйонів років. Як вважають учені, криптобіоз, ймовірно, виник у два різні часи у двох типів тихоходок десь між 430 і 175 мільйонами років тому.
Отже, можна зробити висновок, що саме криптобіоз допоміг тихоходкам пережити наймасовіше вимирання в історії Землі та кілька інших, менших.
Раніше Фокус писав про те, що нове масове вимирання може початися раніше, ніж думали вчені.